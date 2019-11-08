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Нижневартовский нефтегазовый форум инноваций и инвестиций

c 12 по 13 ноября 2019 года в Нижневартовске пройдет Нижневартовский нефтегазовый форум инноваций и инвестиций. Основная задача мероприятия – выстраивание конструктивного диалога недропользователей, научного сообщества, сервисных предприятий, производителей и поставщиков нефтегазового оборудования, а также знакомство с инновационными предложениями и отечественными.

Организаторы - Администрация города Нижневартовска, Нижневартовская торгово-промышленная палата и ООО «Выставочная компания Сибэкспосервис» (Новосибирск).

В рамках Форума будут организованы конференции и круглые столы по различным актуальным темам. Одной из площадок Форума станет ежегодная международная специализированная выставка «Нижневартовск. Нефть. Газ-2019», на которой будут представлены новые технологии, современное оборудование и уникальная техника, как российских, так и зарубежных производителей.

Разделы выставки:

  • Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. Оборудование для бурения, строительства скважин и трубопроводов, добычи нефти и газа. Новые технологии и оборудование для хранения, транспорта, переработки и распределения природного газа и нефти;
  • Новые методы и оборудование для геологии и геофизики. Сервис при поиске и разведке нефтегазовых месторождений, при проектировании и строительстве скважин;
  • Оборудование для магистральных трубопроводов, трубопроводной арматуры, защита трубопроводов от коррозии. Насосы, компрессорное оборудование;
  • Контрольные и измерительные приборы. Информационное обеспечение и автоматизация процессов добычи и подготовки нефти и газа к транспортировке;
  • Строительство объектов для нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, газовой и химической промышленности. Вахтовые поселки, мобильные здания и сооружения, автономные источники энергии;
  • Ресурсо- и энергосберегающие технологии при добыче и переработке полезных ископаемых, модернизация оборудования. Решение проблемы попутного газа;
  • Специальные технологии и материалы для работы в условиях Севера. Теплоснабжение и теплоизоляция. Энергетическое оборудование;
  • Транспортные средства. Грузовая и спецтехника;
  • Охрана окружающей среды и экологическая безопасность. Комплексная переработка сырьевых ресурсов, утилизация промышленных и твердых бытовых отходов. Очистка сточных вод. Реабилитация загрязненных территорий и акваторий;
  • Промышленная безопасность. Охрана труда и техника безопасности, спецодежда, средства защиты. Системы мониторинга. Средства связи, телекоммуникации и сигнализации. Противопожарная техника.

Пресс-служба Роснедр

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