Подключается к сетям: почему ГК "Москабельмет" снова участвует в главном отраслевом форуме года

Как эффектно завершить уходящий год? Как продуктивно подвести итог успехам, достигнутым в 2019-м, и оптимистично настроиться на новые свершения в 2020-м? «Москабельмет» знает! И потому во второй раз принимает участие в Международном форуме «Электрические сети», который пройдет с 3 по 6 декабря.

Международный форум «Электрические сети» – прямой наследник одноименной выставки, которая имеет 20-летнюю историю и в прошлом году сменила свои формат и статус на еще более масштабные. Организованное ПАО «Россети» мероприятие соберет в 75 павильоне ВДНХ руководителей ведущих сетевых и генерирующих компаний, производителей электросетевого оборудования, представителей научных сообществ. Отечественные и иностранные предприятия и стартапы представят свои ведущие и новейшие разработки, эксперты обсудят актуальные вопросов отрасли, включая цифровизацию энергетической инфраструктуры.

В «Электрических сетях» «Москабельмет» принимает участие в третий раз, и во второй – в качестве экспонента. В 2016 году генеральный директор группы компаний Павел Моряков был спикером рабочего совещания «Стратегия развития кабельной промышленности в среднесрочной перспективе», а на прошлой выставке у «Москабельмет» появился собственный стенд, оформленный в ярком корпоративном цвете. И вот, спустя год, представители первого отечественного кабельного предприятия будут ждать гостей – там, где их невозможно не заметить: в центральной части экспозиционных площадей.

Для посетителей стенда А211 организуют комфортное переговорное пространство, здесь будут проводиться подробные консультации по продукции и услугам ГК «Москабельмет». Все желающие смогут ознакомиться с образцами силовых, оптических кабелей и обмоточных проводов. Конечно, среди этих образцов будет и разработка, включенная в реестр инновационных решений ПАО «Россети» (№ п/п 154. Уникальный номер решения №16-032-0123/1), – термостойкий кабель нового поколения ТЭВОКС. Если вы еще не знакомы с продукцией, которая успешно используется на таких объектах, как Московский метрополитен, Метрополитен Санкт-Петербурга, АО «Объединенная энергетическая компания», самое время узнать о ней лично.

Приходите на выставку, чтобы зарядиться идеями и планами, вдохновить себя и других на продуктивную работу перед праздниками. «Электрические сети» – это отличная возможность достигнуть взаимовыгодных договоренности, найти новых партнеров и клиентов и завести полезные деловые связи!