Региональные проекты в сфере цифровых технологий получат до 1 млрд рублей

Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) начал прием заявок на грант в рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Предприятия в регионах могут получить грант на доработку и внедрение проектов на базе «сквозных» цифровых технологий. К ним относят квантовые технологии, компоненты робототехники и сенсорику, нейротехнологии и искусственный интеллект, новые производственные технологии, системы распределенного реестра, технологии беспроводной связи, а также технологии виртуальной и дополненной реальности. В 2019 году на такую поддержку будет выделено 3,1 млрд руб. Сумма гранта на проект составит от 15 млн до 1 млрд руб.

«Предоставление мер поддержки – это ключевой инструмент российской цифровой трансформации. В столице и крупных городах переход происходит весьма стремительно, однако цифровизация регионов имеет другой темп и другие приоритеты. Важно учитывать специфику субъекта и разрабатывать для него продукт, который будет востребован у местного населения. Российский фонд развития информационных технологий понимает эту задачу, поэтому при отборе заявок в первую очередь будет оцениваться актуальность проекта для конкретного региона», – прокомментировал замглавы Минкомсвязи России Евгений Кисляков.

Грант является одним из элементов поддержки комплексной системы финансирования проектов «инновационного лифта» в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика», предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

«Особенностью грантовой поддержки РФРИТ будет стимулирование спроса российских компаний на внедрение у себя решений в области “сквозных” цифровых технологий. Очень важно, что теперь есть поддержка именно для предприятий в регионах России – там, где внедрение цифровых технологий может заметно улучшить социально-экономическую ситуацию. Мы провели ряд межрегиональных совещаний и увидели большой интерес к такому виду поддержки со стороны предприятий из самых разных отраслей экономики», – отметил гендиректор фонда Дмитрий Крюков.

Проект, претендующий на грант, должен иметь поддержку региона и находиться на этапе пилотного внедрения или доработки. Этим РФРИТ отличается от фондов посевных инвестиций, которые поддерживают проекты на этапах разработки и прототипа.

«Для каждого проекта устанавливаются KPI, эти целевые показатели проекта мы планируем отслеживать с экспертами в течение года», — рассказал Дмитрий Крюков.

Заявки на грант можно подать до 29 ноября 2019 года. Подача заявок осуществляется через личный кабинет на сайте фонда.

Российский фонд развития информационных технологий был учрежден в целях поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности, разработки и продвижения российского программного обеспечения и развития инновационной инфраструктуры в сфере информационно-коммуникационных технологий Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 15 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике».