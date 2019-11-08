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"Россети Северный Кавказ" направят почти 600 млн рублей на строительство сетей в районах новостроек Ингушетии

Россети Северный Кавказ, Ингушэнерго

В Ингушетии продолжается реализация инвестиционной программы ПАО «Россети» в рамках плана снижения потерь в сетях регионального филиала «Россети Северный Кавказ». Проект предусматривает работы на объектах филиала «Ингушэнерго» до 2022 года.

Вслед за реконструкцией распределительных сетей 6 – 0,4 кВ, питающих часть  Гамурзиевского административного округа и квартал «За каналом» в городе Назрани, энергетики начали строительство объектов в сельских поселениях Барсуки и Плиево.

 «Во всех четырех районах республики последние 50-70 лет активно идет строительство. Муниципальные органы власти, которые изначально должны были обеспечить новосёлам возможность подключения ко всем необходимым коммуникациям, со своей задачей не справились. И людям пришлось решать проблему самостоятельно, исходя из своих возможностей. Жители устанавливали деревянные и железные конструкции, тянули неизолированные провода. Бесхозные сети и первоначальную нагрузку несли с трудом, а что говорить о новых потребителях с растущими потребностями в энергоресурсе. Предсказуемый итог – перепады напряжения, короткие замыкания и постоянный перегруз нашего оборудования», – пояснил директор филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ингушэнерго» Адам Цечоев.

Программа снижения потерь предусматривает полную замену аварийных и дефектных опор и оголенного провода на самонесущий изолированный. Ее реализация сократит износ и повысит пропускную способность энергооборудования, снизит эксплуатационные затраты и уменьшит технические потери, снимет существующие ограничения по присоединению новых потребителей и обеспечит резерв мощности. Многолетняя проблема низкого качества электроснабжения будет решена для 10 тысяч потребителей, проживающих в  районах новостроек.

«На моей памяти – а мне 66 лет – подобные масштабные работы проводятся здесь впервые, – говорит житель с. п. Плиево Алаудин Оздоев. – Я член Общественного Совета и практически ежедневно нахожусь на участке, где проводятся работы. Ребята работают с душой – качественно, оперативно, организованно. Профессионализм и ответственность энергетиков налицо».

«Все конструкции на участке давно пришли в негодность, так что для нас это не просто качественное и бесперебойное электроснабжение, а возможность жить спокойно – без страха за своих родных и близких. Большое вам спасибо», –  благодарит энергетиков житель села Муса Даурбеков.

Общий объем финансирования программы – 588 млн рублей. Энергетики уже выполнили 70 % запланированных работ. Завершить реконструкцию намеченных территорий энергокомпания планирует до 2022 года.

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Компания: Россети Северный Кавказ

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