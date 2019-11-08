Завершен ключевой этап модернизации распределительного устройства Чебоксарской ГЭС

На Чебоксарской ГЭС завершен ключевой этап модернизации электростанции - все устаревшие масляные выключатели открытого распределительного устройства (ОРУ) напряжением 220 кВ заменены на современное элегазовое оборудование. Работы выполнены в рамках Программы комплексной модернизации ГЭС РусГидро.

Распределительное устройство Чебоксарской ГЭС служит для связи электростанции с энергосистемой, а также участвует в перетоках электроэнергии между Центром Европейской части России и Уралом, обеспечивая надежную работу единой энергетической системы страны. Распределительное устройство состоит из двух частей, одна из которых работает на напряжении 220 кВ, другая – на напряжении 500 кВ.

За 40 лет эксплуатации оборудование распределительного устройства устарело как морально, так и физически.

В новых выключателях вместо масла используется гексафторид серы — элегаз. Он химически инертен и пожаробезопасен. Элегазовые выключатели компактны, полностью автоматизированы, их использование повышает надежность и безопасность эксплуатации станции, а также сокращает расходы на ремонт и обслуживание.

После замены выключателей на ОРУ-220 кВ энергетики приступят к замене всех воздушных выключателей ОРУ-500 кВ на элегазовые, а также к обновлению релейной защиты и противоаварийной автоматики распределительного устройства.

Модернизация Чебоксарской ГЭС направлена на повышение безопасности и надежности работы оборудования гидростанции, сокращение ремонтных и эксплуатационных затрат. Ее график согласован с Системным оператором Единой энергосистемы и не ограничивает энергоснабжение потребителей.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации (ПКМ) гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа замены устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

С начала реализации ПКМ заменено 60 гидротурбин, 35 генераторов, 57 трансформаторов, 263 высоковольтных выключателя, более 5 000 единиц вспомогательного и электротехнического оборудования. В результате замены оборудования на более эффективное мощность модернизируемых ГЭС РусГидро возросла на 410,5 МВт.