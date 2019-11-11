Электробусы КАМАЗ вышли на новые московские маршруты

Электробусы КАМАЗ вышли еще на два маршрута в Москве в районе Киевского вокзала. Теперь количество направлений в столице России, по которым курсирует транспорт нового поколения, увеличилось до шестнадцати.

«В этом году у Киевского вокзала полностью обновили площадь, сделали удобный пересадочный узел, установили зарядные станции. Мы перевели на электробусы два автобусных маршрута, по мере дальнейшего подключения зарядной инфраструктуры количество электробусных маршрутов здесь увеличится. Сегодня общее число экологически чистых автобусов на улицах столицы составляет 245 машин», – рассказал главный инженер ГУП «Мосгортранс» Павел Хмелев.

Напомним, КАМАЗ выиграл два тендера на производство и поставку в адрес «Мосгортранса» партии электробусов. В результате за 2018-2019 годы заключено два контракта на поставку 200 электробусов и 67 зарядных станций. Также КАМАЗ входит в число поставщиков, с которыми Москва заключила контракты жизненного цикла. В рамках такого договора автопроизводитель в течение 15 лет должен обеспечивать полную функциональность подвижного состава электробусов и зарядной инфраструктуры. Не считая опытной эксплуатации, впервые электробусы КАМАЗ появились на маршруте №73 в сентябре прошлого года. За это время они отлично зарекомендовали себя в различных погодных условиях.

Электробус КАМАЗ-6282, разработанный по техзаданию «Мосгортранса» с учетом особенностей региона, – это один из наиболее высокотехнологичных продуктов КАМАЗа и один из лучших электробусов в мире. В модели сконцентрированы передовые технические решения. Салон автобуса вмещает 85 пассажиров, в нем не менее 30 мест для сидения. Благодаря низкому уровню пола, накопительной площадке и наличию пандуса электробусом могут пользоваться и маломобильные горожане. В салоне есть системы климат-контроля и спутниковой навигации, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, информационные медиаэкраны и бесплатный Wi-Fi. Двигается техника практически бесшумно. Заряжается электробус при помощи пантографа на ультрабыстрых зарядных станциях, расположенных на конечных остановках. Для пополнения заряда батареи требуется до 15 минут.