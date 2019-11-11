К концу года в Белгородэнерго появится первый цифровой район электрических сетей

«Россети Центр Белгородэнерго» завершает пилотный проект по созданию первого цифрового района электрических сетей на базе Борисовского РЭС. Здесь будет создана система дистанционного управления сетью 0,4-10 кВ с возможностью непрерывного отслеживания параметров процесса передачи и потребления электроэнергии, функциями самодиагностики, мониторинга качества электроснабжения потребителей. На реализацию проекта направлено порядка 80 млн рублей.

Одним из основных направлений проекта «Цифровой РЭС» является построение активно-адаптивной сети 6-10 кВ. На 13 протяженных линиях 10 кВ, питающих социально значимые объекты Борисовского района, энергетики до конца года установят 16 реклоузеров, 34 индикатора кротких замыканий, 26 комплектов разъединителей с моторными приводами. Интеллектуальные коммутационные аппараты без участия оперативного персонала смогут находить и выделять повреждённый участок сети, сохраняя электроснабжение основной части потребителей. Будут созданы пять кольцевых участков с автоматическим выделением поврежденного участка ЛЭП и два участка автоматического резервирования подстанций 35/10 кВ «Крюково» и «Грузское» в случае отключения соответствующих ВЛ 35 кВ.

На трансформаторных подстанциях 6-10 кВ устанавливается комплексная система энергомониторинга с устройствами телеметрии, обеспечивающими контроль напряжения на отходящих фидерах 0,4 кВ, и оборудованием контроля доступа в трансформаторные подстанции. Ключевым звеном проекта является оснащение всех вводов 0,4 кВ на трансформаторных подстанциях «умными» приборами учета, которые позволят энергетикам дистанционно снимать показания и автоматически сводить балансы по отпуску и потреблению электроэнергии.

«Энергомониторинг будет осуществляться по каждой из 378 трансформаторных подстанций, расположенных на территории Борисовского района, - отметил начальник Борисовского РЭС Роман Шабров. – Информация о времени, месте, причине пропадании напряжения на той или иной линии будет в режиме реального времени поступать диспетчеру Единого Центра управления сетями, поэтому срок ликвидации технологических нарушений сократится до минимума. Кроме того, на узлах сети, охваченных интеллектуальным коммерческим учетом, каждый час будет осуществляться свод баланса электрической энергии, по результатам которого работники РЭС будут незамедлительно направляться на участки сети с возникшими отклонениями».

На линиях электропередачи с максимальными потерями энергетики смонтируют интеллектуальные приборы учета у физических и юридических лиц. До конца года на территории Борисовского РЭС будут дополнительно установлены 1111 таких приборов. Дистанционным съёмом контрольных показаний на базе интеллектуальных счетчиков АСУЭ будет охвачено двадцать процентов точек поставки электроэнергии. 2413 потребителей в районе получат возможность управлять своим энергопотреблением, график и другие параметры будет доступен со стационарных компьютеров и мобильных устройств.

В «Цифровой РЭС» интегрированы проекты «Цифровой электромонтер», оборудование автопарка системой ГЛОНАСС, проекты установки высоковольтных пунктов коммерческого учета, перехода на цифровую радиосвязь и другие. В частности, проект «Цифровой электромонтер» предполагает оснащение аварийно-восстановительных бригад мобильными устройствами со специальным программным обеспечением. Энергетики смогут дистанционно получать задания на выполнение работ, в электронном виде оформлять необходимые разрешающие документы и допуски, фиксировать факт начала и окончания работ. С помощью мобильного устройства можно будет производить фотофиксацию дефектов оборудования и оперативно размещать информацию о них в базе данных с целью ускорения организации работ по ликвидации дефектов. Диспетчеры смогут видеть расположение бригад на электронной карте, что позволит назначать аварийные заявки ближайшим к месту технологического нарушения бригадам.

По расчетам специалистов, внедрение цифровых технологий в электросетевом комплексе Борисовского района позволит на 41,6 % снизить эксплуатационные затраты на поиск повреждений, на 31,6 % сократить недоотпуск электроэнергии, на 28,6 % - среднее время восстановления электроснабжения потребителей, на 11 % уменьшить потери, даст возможность оперативно реагировать на любые аварийные ситуации, не допуская длительного ограничения электроснабжения потребителей.

Справка:

Реализация проектов «Цифровой РЭС» является частью общей концепции цифровой трансформации, утвержденной «Россети Центр» во исполнение общей Концепции «Цифровой трансформации 2030» ПАО «Россети». Белгородэнерго вошло в число пилотных регионов. В качестве площадок для реализации проекта «Цифровой РЭС» выбраны пять районов электрических сетей – Борисовский со сроком реализации в 2019 году, Белгородский, Яковлевский, Валуйский и Белгородские электрические сети, которые планируется перевести в цифровой формат до июля 2020 года.