Потребление электроэнергии в ОЭС Северо-Запада в октябре 2019 года увеличилось на 1,8 % по сравнению с октябрем прошлого года

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада» (ОДУ Северо-Запада) потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Северо-Запада в октябре 2019 года составило 8243,4 млн кВт•ч, что на 1,8 % больше, чем в октябре прошлого года. Среднемесячная температура воздуха по ОЭС Северо-Запада в октябре текущего года составила 3,8 °С, что на 1,1 °С ниже температуры октября 2018 года.

Выработка электроэнергии в октябре 2019 года составила 9564,8 млн кВт•ч, что на 3,8 % больше, чем в октябре 2018 года. Разница между выработкой и потреблением в ОЭС Северо-Запада компенсировалась за счет перетоков электрической энергии со смежными ОЭС Центра и Урала, а также с зарубежными государствами: Финляндией, Норвегией, Белоруссией, Латвией, Эстонией и Литвой.

Тепловыми электростанциями (ТЭС) в октябре 2019 года выработано 4584,8 млн кВт•ч (47,9 % в структуре выработки ОЭС Северо-Запада), гидроэлектростанциями (ГЭС) – 905,9 млн кВт•ч (9,5 % в структуре выработки ОЭС), атомными электростанциями (АЭС) – 3226,6 млн кВт•ч (33,7 % в структуре выработки ОЭС), тепловыми электростанциями промышленных предприятий (ТЭС ПП) – 846,7 млн кВт•ч (8,9 % в структуре выработки ОЭС), ветровыми электростанциями (ВЭС) – 0,8 млн кВт•ч (менее 0,1 % в структуре выработки ОЭС). По сравнению с октябрем прошлого года выработка ТЭС уменьшилась на 1,9 %, выработка ГЭС уменьшилась на 4,8 %, выработка АЭС увеличилась на 16,2 %, выработка ТЭС ПП увеличилась на 4,3 %, выработка ВЭС уменьшилась на 11,6 %.

Увеличение потребления электроэнергии в октябре 2019 года по сравнению с октябрем прошлого года зафиксировано в энергосистеме Мурманской области на 4,1 %, Новгородской области – на 2,6 %, Калининградской области – на 2,1 %, Архангельской области – на 2,0 %, Санкт-Петербурга и Ленинградской области – на 1,7 %, Республики Карелия – на 1,5 % и Республики Коми – на 0,1 %.

Снижение потребления в октябре 2019 года по сравнению с октябрем прошлого года зафиксировано в энергосистеме Псковской области на 3,0 %.

За период с января по октябрь 2019 года потребление в ОЭС Северо-Запада составило 77419,6 млн кВт•ч, что на 0,4 % больше аналогичного показателя прошлого года. За этот период зафиксировано увеличение потребления электроэнергии в энергосистеме Новгородской области на 3,0 %, Мурманской области – на 1,2 %, Санкт-Петербурга и Ленинградской области – на 0,7 %, Калининградской области – на 0,6 %.

Снижение потребления за период с января по октябрь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксировано в энергосистеме Республики Карелия на 1,8 %, Республики Коми – на 0,9 %, Архангельской области – на 0,8 % и Псковской области – на 0,4 %.

Электростанции ОЭС Северо-Запада за период с января по октябрь 2019 года выработали 92463,7 млн кВт•ч электроэнергии, что на 0,9 % больше, чем за аналогичный период 2018 года. Выработка ТЭС составила 42167,2 млн кВт•ч (45,6 % в структуре выработки ОЭС Северо-Запада), что больше выработки ТЭС за аналогичный период 2018 года на 2,9 %. Выработка ГЭС составила 10063,7 млн кВт•ч (10,9 % в структуре выработки ОЭС), что меньше выработки ГЭС за аналогичный период 2018 года на 12,5 %. Выработка АЭС составила 32204,5 млн кВт•ч (34,8 % в структуре выработки ОЭС), что больше выработки АЭС за аналогичный период 2018 года на 3,3 %. Выработка ТЭС ПП составила 8019,8 млн кВт•ч (8,7 % в структуре выработки ОЭС), что больше выработки ТЭС ПП за аналогичный период 2018 года на 0,8 %. Выработка ВЭС составила 8,6 млн кВт•ч (менее 0,1 % в структуре выработки ОЭС), что больше выработки ВЭС за аналогичный период 2018 года на 310,4 %.

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в ОЭС Северо-Запада складываются из показателей энергосистем Мурманской, Новгородской, Псковской, Архангельской и Калининградской областей, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также энергосистем Республики Карелия и Республики Коми.

Потребление электроэнергии в энергосистеме Псковской области в октябре 2019 года уменьшилось на 3,0 % по сравнению с октябрем прошлого года

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Новгородской и Псковской областей» (Новгородское РДУ), потребление электроэнергии энергосистемы Псковской области в октябре 2019 года составило 187,3 млн кВт•ч, что на 3,0 % меньше объема потребления в октябре 2018 года.

Снижение показателя в основном связано с уменьшением величины потерь ЕНЭС в октябре 2019 года.

Выработка электроэнергии электростанциями энергосистемы Псковской области в октябре 2019 года составила 1,3 млн кВт•ч, что на 94,0 % меньше, чем в октябре 2018 года. Это обусловлено уменьшением выработки Псковской ГРЭС (в октябре 2019 года энергоблоки Псковской ГРЭС находились холодном резерве).

Потребление в январе – октябре 2019 года составило 1806,3 млн кВт•ч, что на 0,4 % меньше объема потребления за аналогичный период 2018 года.

Электростанции энергосистемы Псковской области с января по октябрь 2019 года выработали 170,1 млн кВт•ч электроэнергии, что на 25,0 % больше выработки за такой же период 2018 года.

Прием электроэнергии в энергосистему Псковской области по межсистемным линиям электропередачи за январь – октябрь 2019 года составил 1636,1 млн кВт•ч, в том числе по межгосударственным линиям передано 872,6 млн кВт•ч. В октябре этот показатель составил 186,0 млн кВт•ч, в том числе по межгосударственным линиям передано 32,6 млн кВт•ч.

Потребление электроэнергии в Архангельской энергосистеме в октябре 2019 года увеличилось на 2,0 % по сравнению с октябрем прошлого года

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Архангельской области и Ненецкого автономного округа» (Архангельское РДУ), потребление электроэнергии в энергосистеме Архангельской области и Ненецкого автономного округа (Архангельской энергосистеме) в октябре 2019 года составило 626,1 млн кВт•ч, что на 2,0 % больше, чем за тот же месяц 2018 года.

Рост показателя связан с увеличением потребления предприятий лесопромышленного комплекса, мелкомоторной нагрузкой, населением и прочими потребителями. Среднемесячная температура наружного воздуха на территории Архангельской энергосистемы в октябре текущего года составила 2,1 °С, что на 1,2 °С ниже аналогичного показателя 2018 года.

Выработка электроэнергии электростанциями Архангельской энергосистемы в октябре 2019 года составила 535,7 млн кВт•ч, что на 3,2 % больше, чем в октябре 2018 года.

Потребление электроэнергии в январе – октябре 2019 года составило 5950,0 млн кВт•ч, что на 0,8 % меньше объема потребления за аналогичный период 2018 года.

Электростанции Архангельской энергосистемы с января по октябрь 2019 года выработали 5039,1 млн кВт•ч электроэнергии, что на 1,1 % меньше выработки за аналогичный период 2018 года.

Прием электроэнергии в Архангельскую энергосистему по межсистемным линиям электропередачи за январь – октябре 2019 года составил 910,8 млн кВт•ч. В октябре этот показатель составил 90,4 млн кВт•ч.

Потребление электроэнергии в энергосистеме Калининградской области в октябре 2019 года увеличилось на 2,1 % по сравнению с октябрем 2018 года

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Калининградской области» (Балтийское РДУ), потребление электроэнергии в энергосистеме Калининградской области в октябре 2019 года составило 379,9 млн кВт•ч, что на 2,1 % больше объема потребления за тот же месяц 2018 года.

Рост показателя в основном связан с увеличением потребления электрической энергии мелкомоторной нагрузкой и прочими потребителями в зоне действия энергосбытовых компаний.

Выработка электроэнергии электростанциями энергосистемы Калининградской области в октябре 2019 года составила 610,9 млн кВт•ч, что на 8,5 % меньше, чем в октябре 2018 года. Это обусловлено уменьшением выработки электроэнергии Талаховской ТЭС и Маяковской ТЭС.

Потребление в январе – октябре 2019 года составило 3 611,5 млн кВт•ч, что на 0,6 % больше объема потребления за аналогичный период 2018 года.

Электростанции энергосистемы Калининградской области с января по октябрь 2019 года выработали 5 775,1 млн кВт•ч электроэнергии, что на 4,5 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Выдача электроэнергии из энергосистемы Калининградской области по межсистемным (межгосударственным) линиям электропередачи за январь – октябрь 2019 года составила 2 163,6 млн кВт•ч. В октябре этот показатель составил 231,0 млн кВт•ч.

Потребление электроэнергии в энергосистеме Республики Карелия в октябре 2019 года увеличилось на 1,5 % по сравнению с октябрем прошлого года

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Карелия» (Карельское РДУ), потребление электроэнергии в энергосистеме Республики Карелия в октябре 2019 года составило 684,9 млн кВт•ч, что на 1,5 % больше объема потребления за тот же месяц 2018 года.

Увеличение показателя связано с ростом потребления электрической энергии населением, мелкомоторной нагрузкой и прочими потребителями. Среднемесячная температура воздуха по Республике Карелия в октябре текущего года составила 2,1 °С, что на 1,9 °С ниже температуры октября 2018 года.

Выработка электроэнергии электростанциями энергосистемы Республики Карелия в октябре 2019 года составила 379,3 млн кВт•ч, что на 6,2 % меньше, чем в октябре 2018 года.

Потребление в январе – октябре 2019 года составило 6391,1 млн кВт•ч, что на 1,8 % меньше объема потребления за аналогичный период 2018 года.

Электростанции энергосистемы Республики Карелия с января по октябрь 2019 года выработали 3995,6 млн кВт•ч электроэнергии, что на 3,8 % меньше выработки за аналогичный период 2018 года.

Прием электроэнергии в энергосистему Республики Карелия по межсистемным линиям электропередачи за январь – октябрь 2019 года составил 2395,5 млн кВт•ч. В октябре этот показатель составил 305,6 млн кВт•ч.

Потребление электроэнергии в энергосистеме Мурманской области в октябре 2019 года увеличилось на 4,1 % по сравнению с октябрем прошлого года

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Мурманской области» (Кольское РДУ), потребление электрической энергии в энергосистеме Мурманской области в октябре 2019 года составило 1107,6 млн кВт•ч, что на 4,1 % больше объема потребления за тот же месяц 2018 года.

Увеличение показателя в основном связано с ростом потребления электроэнергии крупными промышленными предприятиями, а также с температурным фактором. Среднемесячная температура воздуха в Мурманской области в октябре текущего года составила -1,1 °С, что на 1,9 °С ниже, чем в октябре 2018 года.

Выработка электроэнергии электростанциями энергосистемы Мурманской области в октябре 2019 года составила 1509,4 млн кВт•ч, что соответствует показателю прошлого года.

Потребление в январе – октябре 2019 года составило 10374,7 млн кВт•ч, что на 1,2 % больше объема потребления за аналогичный период 2018 года.

Электростанции энергосистемы Мурманской области с января по октябрь 2019 года выработали 13469,2 млн кВт•ч электроэнергии, что на 5,2 % меньше выработки за аналогичный период 2018 года.

Выдача электроэнергии из энергосистемы Мурманской области по межсистемным линиям электропередачи за январь – октябрь 2019 года составила 3094,5 млн кВт•ч, в том числе по межгосударственным линиям передано 300,4 млн кВт•ч. В октябре этот показатель составил 401,8 млн кВт•ч, в том числе по межгосударственным линиям передано 22,9 млн кВт•ч.

Потребление электроэнергии в энергосистеме Республики Коми в октябре 2019 года увеличилось на 0,1 % по сравнению с октябрем прошлого года

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Коми» (Коми РДУ), потребление электроэнергии в энергосистеме Республики Коми в октябре 2019 года составило 780,9 млн кВт•ч, что на 0,1 % больше объема потребления за тот же месяц 2018 года.

Выработка электроэнергии электростанциями энергосистемы Республики Коми в октябре 2019 года составила 879,1 млн кВт•ч, что на 0,1 % меньше, чем в октябре 2018 года.

Потребление с января по октябрь 2019 года составило 7376,6 млн кВт•ч, что на 0,9 % меньше потребления в октябре 2018 года.

Электростанции энергосистемы Республики Коми с января по октябрь 2019 года выработали 8320,7 млн кВт•ч электроэнергии, что на 0,3 % меньше выработки за аналогичный период 2018 года.

Выдача электроэнергии из энергосистемы Республики Коми по межсистемным линиям электропередач с января по октябрь 2019 года составила 944,1 млн кВт•ч. В октябре этот показатель составил 98,2 млн кВт•ч.

Потребление электроэнергии в энергосистеме Санкт-Петербурга и Ленинградской области в октябре 2019 года увеличилось на 1,7 % по сравнению с октябрем 2018 года

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (Ленинградское РДУ), потребление электроэнергии в энергосистеме Санкт-Петербурга и Ленинградской области (Ленинградской энергосистеме) в октябре 2019 года составило 4087,5 млн кВт•ч, что на 1,7 % больше объема потребления за тот же месяц 2018 года.

Выработка электроэнергии электростанциями Ленинградской энергосистемы в октябре 2019 года составила 5518,8 млн кВт•ч, что на 9,7 % больше, чем в октябре 2018 года. Увеличение обусловлено ростом выработки электрической энергии Ленинградской АЭС на 23,6 %.

Потребление в январе – октябре 2019 года составило 38250,5 млн кВт•ч, что на 0,7 % больше потребления за аналогичный период 2018 года.

Электростанции энергосистемы Санкт-Петербурга и Ленинградской области с января по октябрь 2019 года выработали 54375,5 млн кВт•ч электроэнергии, что на 4,4 % больше выработки электрической энергии за такой же период 2018 года.

Выдача электроэнергии из Ленинградской энергосистемы по межсистемным линиям электропередачи за январь – октябрь 2019 года составила 16125,1 млн кВт•ч, в том числе по межгосударственным линиям передано 7147,2 млн кВт•ч. В октябре этот показатель составил 1431,3 млн кВт•ч, в том числе по межгосударственным линиям передано 675,3 млн кВт•ч.

Потребление электроэнергии в энергосистеме Новгородской области в октябре 2019 года увеличилось на 2,6 % по сравнению с октябрем прошлого года

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Новгородской и Псковской областей» (Новгородское РДУ), потребление электрической энергии в энергосистеме Новгородской области в октябре 2019 года составило 389,1 млн кВт•ч, что на 2,6 % больше объема потребления за тот же месяц 2018 года.

Рост показателя в основном связан с увеличением потребления ООО «Транснефть – Балтика» и ПАО «Акрон».

Выработка электроэнергии электростанциями энергосистемы Новгородской области в октябре 2019 года составила 130,3 млн кВт•ч, что на 28,7 % меньше, чем в октябре 2018 года. Уменьшение обусловлено снижением выработки тепловых электростанций на 33,8 % (Блок 1 Новгородской ТЭЦ находился в текущем ремонте с 1 по 10 октября 2019 года).

Потребление в январе – октябре 2019 года составило 3658,9 млн кВт•ч, что на 3,0 % больше объема потребления за аналогичный период 2018 года.

Электростанции энергосистемы Новгородской области с января по октябрь 2019 года выработали 1318,3 млн кВт•ч электроэнергии, что на 15,9 % меньше выработки за такой же период 2018 года.

Прием электроэнергии в энергосистему Новгородской области по межсистемным линиям электропередачи за январь – октябрь 2019 года составил 2340,6 млн кВт•ч. В октябре этот показатель составил 258,8 млн кВт•ч.