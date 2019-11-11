Потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме Сибири в октябре 2019 года увеличилось на 3,3 % по сравнению с октябрем 2018 года

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» (ОДУ Сибири), потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Сибири в октябре 2019 года составило 18 005,5 млн кВт•ч, что на 3,3 % больше объема потребления за октябрь 2018 года.

В октябре 2019 года электростанции ОЭС Сибири выработали 17 769,4 млн кВт•ч, что на 2,8 % больше аналогичного показателя прошлого года. Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Сибири в октябре 2019 года несли ГЭС, выработка которых составила 10 173,2 млн кВт•ч, что на 9,2 % больше, чем в октябре 2018 года. Выработка ТЭС и электростанций промышленных предприятий за десятый месяц 2019 года составила 7 589,4 млн кВт•ч, (на 4,7 % меньше, чем за октябрь 2018 года).

Максимум потребления мощности в октябре 2019 года составил 26862,2 МВт, что выше максимума потребления мощности, зафиксированного в октябре 2018 года на 3,6 %.

Увеличение потребления электроэнергии и мощности в ОЭС Сибири в октябре 2019 года по сравнению с октябрем 2018 года связано с ростом потребления алюминиевыми заводами (ЗАО «Богучанский Алюминиевый Завод», ПАО «РУСАЛ Братск»), объектами нефтепроводного транспорта (ООО «Транснефть – Восток»), а также с более низкой температурой воздуха. Среднемесячная температура воздуха в октябре 2019 года составила 3,2 °С, что на 1,2 °С ниже, чем в октябре 2018 года.

Данные за октябрь 2019 года:

Энергосистема Выработка, млн кВт•ч Относительно октября 2018 года,% Потребление, млн кВт•ч Относительно октября 2018 года,% Забайкальского края 588,2 2,5 701,7 5,8 Республики Бурятия 418,5 -8,2 473,4 2,7 Иркутской области 5133,1 25,3 4735,6 4,3 Красноярского края и Республики Тыва 5044,0 1,4 4076,3 7,1 Республики Хакасия 2597,0 -17,8 1419,1 -0,6 Кемеровской области 1746,4 5,2 2705,9 2,3 Томской области 212,5 -29,5 708,9 0,9 Новосибирской области 1030,7 4,9 1404,5 2,3 Республики Алтай и Алтайского края 485,9 -4,1 82,7 0,1 Омской области 513,1 -10,4 882,5 -3,1

Потребление электроэнергии за десять месяцев 2019 года в целом по ОЭС Сибири составило 171 838,4 млн кВт•ч, что на 0,6 % больше показателя января – октября 2018 года.

Выработка электроэнергии за десять месяцев 2019 года в целом по ОЭС Сибири составила 169 343,0 млн кВт•ч, что на 1,8 % больше аналогичного показателя прошлого года. Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Сибири в течение десяти месяцев 2019 года несли ГЭС, выработка которых составила 89 123,1 млн кВт•ч, что на 4,8 % больше, чем в январе – октябре 2018 года. Выработка ТЭС и электростанций промышленных предприятий с начала 2019 года составила 80 143,3 млн кВт•ч, что на 1,4 % меньше, чем в январе – октябре 2018 года.

Данные за десять месяцев 2019 года:

Энергосистема Выработка, млн кВт•ч Относительно января – октября 2018 года,% Потребление, млн кВт•ч Относительно января – октября 2018 года,% Забайкальского края 5877,8 2,2 6570,8 2,5 Республики Бурятия 4350,4 -8,2 4464,2 0,7 Иркутской области 46529,3 12,6 44865,3 0,7 Красноярского края и Республики Тыва 48653,5 3,3 39054,0 3,9 Республики Хакасия 23259,6 -7,7 13770,6 -0,9 Кемеровской области 18029,1 -1,7 26037,2 -0,9 Томской области 2458,4 -7,2 6738,5 0,1 Новосибирской области 10312,7 -0,6 13111,5 -0,8 Республики Алтай и Алтайского края 5050,0 -10,0 8599,7 -1,5 Омской области 4822,2 -8,9 8626,7 -2,9

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в ОЭС Сибири складываются из показателей энергосистем республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Томской и Омской областей.

Потребление электроэнергии в энергосистеме Алтайского края и Республики Алтай в октябре 2019 года увеличилось на 0,1 % относительно октября 2018 года

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай» (Новосибирское РДУ), потребление электроэнергии в энергосистеме Алтайского края и Республики Алтай (Алтайской энергосистеме) в октябре 2019 года составило 897,5 млн кВт•ч, что на 0,1 % больше, чем в октябре 2018 года.

Выработка электроэнергии электростанциями Республики Алтай и Алтайского края в октябре 2019 года составила 485,9 млн кВт•ч, что на 4,1 % меньше, чем за тот же месяц прошлого года.

В январе – октябре 2019 года потребление электроэнергии в Алтайской энергосистеме составило 8599,7 млн кВт•ч, что на 1,5 % меньше объема потребления за такой же период 2018 года.

Суммарная выработка электроэнергии электростанциями региона за десять месяцев 2019 года составила 5050 млн кВт•ч, что на 10 % меньше выработки за январь – октябрь 2018 года.

Потребность в электроэнергии на территории Алтайской энергосистемы покрывалась, в том числе, за счет перетока электроэнергии из смежных энергосистем. В октябре 2019 года величина перетока в энергосистему Алтайского края и Республики Алтай составила 411,5 млн кВт•ч, за десять месяцев текущего года – 3549,6 млн кВт•ч.

Потребление электрической энергии в энергосистеме Республики Бурятия в октябре 2019 года увеличилось на 2,7 % относительно октября 2018 года

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Бурятия» (Бурятское РДУ), объем потребления электрической энергии в республиканской энергосистеме за октябрь 2019 года составил 473,4 млн кВт•ч, что на 2,7 % больше объема потребления за октябрь 2018 года.

Выработка электрической энергии электростанциями Республики Бурятия в октябре 2019 года составила 418,5 млн кВт•ч, что на 8,2 % меньше, чем в октябре 2018 года.

Объем потребления электрической энергии в энергосистеме региона за десять месяцев составил 4464,2 кВт•ч, что на 0,7 % больше, чем за январь – октябрь прошлого года.

С начала 2019 года выработка электрической энергии электростанциями Республики Бурятия составила 4350,4 млн кВт•ч, что на 8,2 % меньше аналогичного показателя 2018 года.

По итогам октября 2019 года энергосистема Республики Бурятия приняла из смежных энергосистем по межсистемным линиям электропередач 54,9 млн кВт•ч электрической энергии, с начала года величина сальдо перетоков электрической энергии в энергосистему составила 113,8 млн кВт•ч.

Потребление электроэнергии в энергосистеме Забайкальского края в октябре 2019 года увеличилось на 5,8 % относительно октября 2018 года

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Забайкальского края» (Забайкальское РДУ), объем электропотребления в энергосистеме Забайкальского края в октябре 2019 года составил 701,7 млн кВт•ч, что на 5,8 % больше аналогичного показателя 2018 года.

Как пояснил директор Забайкальского РДУ Дмитрий Эпов, увеличение показателя в октябре 2019 года обусловлено ростом электропотребления Быстринского ГОКа и ПАО «ППГХО».

Выработка электростанций энергосистемы Забайкальского края за октябрь 2019 года составила 588,2 млн кВт•ч, что на 2,5 % больше выработки за октябрь 2018 года.

С начала 2019 года потребление электроэнергии в энергосистеме региона составило 6570,8 млн кВт•ч, что на 2,5 % больше, чем за десять месяцев 2018 года.

Выработка электроэнергии электростанциями Забайкальского края за январь – октябрь 2019 года составила 5877,8 млн кВт•ч, что на 2,2 % больше выработки за аналогичный период 2018 года.

Потребность в электроэнергии на территории энергосистемы Забайкальского края покрывалась, в том числе, за счет перетоков электроэнергии по межсистемным линиям электропередачи из смежных энергосистем. В октябре 2019 года объем перетока в Забайкальскую энергосистему составил 113,5 млн кВт•ч, всего с начала года – 693,1 млн кВт•ч.

Потребление электроэнергии в энергосистеме Иркутской области в октябре 2019 года увеличилось на 4,3 % по сравнению с октябрем 2018 года

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Иркутской области» (Иркутское РДУ), потребление электроэнергии в энергосистеме Иркутской области за октябрь 2019 года составило 4735,6 млн кВт•ч, что на 4,3 % больше, чем в октябре 2018 года.

Как пояснил директор Иркутского РДУ Дмитрий Маяков, рост показателя в октябре 2019 года связан с увеличением потребления на НПС ООО «Транснефть – Восток» и алюминиевых заводов ПАО «РУСАЛ Братск», а также более низкой по сравнению с прошлым годом температурой воздуха. Среднемесячная температура воздуха в октябре 2019 года составила 1,6 °С, что на 2,4 °С ниже, чем в октябре 2018 года.

Выработка электроэнергии электростанциями Иркутской области за октябрь 2019 года составила 5133,1 млн кВт•ч, что на 25,3 % больше, чем за тот же месяц 2018 года. При этом суммарная выработка тепловых электростанций и электростанций промышленных предприятий Иркутской области за октябрь снизилась на 6,8 %, составив 967,2 млн кВт•ч, а выработка гидроэлектростанций увеличилась на 36,2 % до 4165,8 млн кВт•ч.

С начала 2019 года потребление электроэнергии в энергосистеме Иркутской области составило 44865,3 млн кВт•ч, что больше объема потребления за январь – октябрь 2018 года на 0,7 %.

Выработка электроэнергии в энергосистеме Иркутской области за десять месяцев 2019 года составила 46529,3 млн кВт•ч, что на 12,6 % больше объема выработки за аналогичный период 2018 года.

В октябре 2019 года потребность в электроэнергии энергосистемы Иркутской области обеспечивалась электростанциями операционной зоны Иркутского РДУ. Избыток электроэнергии, произведенной на территории энергосистемы Иркутской области, передавался по межсистемным линиям электропередачи в смежные энергосистемы. За октябрь 2019 года объем перетока из энергосистемы Иркутской области составил 397,4 млн кВт•ч, с начала 2019 года – 1664,0 млн кВт•ч.

Потребление электроэнергии в энергосистеме Кемеровской области в октябре 2019 года увеличилось на 2,3 % относительно октября 2018 года

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Кемеровской и Томской областей» (Кемеровское РДУ), потребление электроэнергии в энергосистеме Кемеровской области за октябрь 2019 года составило 2705,9 млн кВт•ч, что на 2,3 % больше объема потребления за октябрь 2018 года.

Выработка электроэнергии электростанциями Кемеровской области в октябре 2019 года составила 1746,4 млн кВт•ч, что на 5,2 % больше, чем за тот же месяц 2018 года.

С начала года потребление электроэнергии в энергосистеме Кемеровской области составило 26037,2 млн кВт•ч, что на 0,9 % меньше объема потребления в январе – октябре 2018 года.

Суммарная выработка электроэнергии электростанциями Кемеровской области за десять месяцев 2019 года составила 18029,1 млн кВт•ч, что на 1,7 % меньше выработки за аналогичный период 2018 года.

Потребность в электроэнергии на территории энергосистемы региона покрывалась, в том числе, за счет перетоков электроэнергии по межсистемным линиям электропередачи из смежных энергосистем. В октябре объем перетока в энергосистему Кемеровской области составил 959,6 млн кВт•ч, с начала 2019 года – 8008,1 млн кВт•ч.

Потребление электроэнергии в энергосистеме Омской области в октябре 2019 года снизилось на 3,1 % относительно октября 2018 года

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Омской области» (Омское РДУ), потребление электроэнергии в Омской области за октябрь 2019 года составило 882,5 млн кВт•ч, что на 3,1 % меньше объема потребления за октябрь 2018 года.

Выработка электроэнергии электростанциями Омской области в октябре 2019 года составила 513,1 млн кВт•ч, что на 10,4 % меньше выработки за тот же месяц 2018 года.

Всего за десять месяцев 2019 года объем потребления электроэнергии в энергосистеме Омской области составил 8626,7 млн кВт•ч, что на 2,9 % меньше, чем за январь – октябрь 2018 года.

Суммарный объем выработки электроэнергии электростанциями региона с начала 2019 года составил 4822,2 млн кВт•ч, что на 8,9 % меньше аналогичного показателя за 2018 год.

Потребность энергосистемы Омской области в электроэнергии покрывалась, в том числе, за счет перетоков из смежных энергосистем. Суммарный переток электроэнергии по межсистемным линиям в энергосистему Омской области за октябрь 2019 года составил 369,4 млн кВт•ч, всего с начала года – 3804,5 млн кВт•ч.

Потребление электроэнергии в энергосистеме Новосибирской области в октябре 2019 года увеличилось на 2,3 % относительно октября 2018 года

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай» (Новосибирское РДУ), потребление электроэнергии в энергосистеме Новосибирской области за октябрь 2019 года составило 1404,5 млн кВт•ч, что на 2,3 % больше объема потребления за октябрь 2018 года.

Выработка электроэнергии электростанциями Новосибирской области за октябрь текущего года составила 1030,7 млн кВт•ч, что на 4,9 % больше аналогичного показателя 2018 года. При этом тепловые электростанции (ТЭС) за десятый месяц 2019 года выработали 903,7 млн кВт•ч электроэнергии, что на 8,5 % больше объема выработки ТЭС за октябрь 2018 года. Выработка Новосибирской ГЭС в октябре 2019 года составила 127 млн кВт•ч, уменьшившись по сравнению с прошлым годом на 14,9 %.

Как пояснил директор Новосибирского РДУ Дмитрий Махиборода, увеличение объема потребления электроэнергии в энергосистеме Новосибирской области в октябре 2019 года по сравнению с октябрем 2018 года обусловлено увеличением на 16 % потребления на собственные нужды ТЭС и более низкой температурой наружного воздуха (среднемесячная температура воздуха в октябре 2019 года на 0,7 °С ниже, чем октябре 2018 года). Снижение выработки Новосибирской ГЭС в октябре 2019 связано с меньшим расходом воды через гидроагрегаты при меньшей приточности воды в Новосибирское водохранилище по сравнению с октябрем 2018 года.

За десять месяцев 2019 года потребление электроэнергии в энергосистеме Новосибирской области составило 13111,5 млн кВт•ч, что на 0,8 % меньше, чем в январе – октябре 2018 года.

Выработка электростанций Новосибирской энергосистемы с начала 2019 года составила 10312,7 млн кВт•ч, что на 0,6 % меньше выработки за аналогичный период 2018 года. В том числе ТЭС за десять месяцев 2019 года выработали 8516,7 млн кВт•ч электроэнергии, что на 0,5 % больше объема выработки за аналогичный период 2018 года. Выработка Новосибирской ГЭС с начала 2019 года по сравнению с аналогичным показателем 2018 года уменьшилась на 5,5 % и составила 1796 млн кВт•ч.

Потребность в электроэнергии энергосистемы Новосибирской области покрывалась, в том числе, за счет перетоков из смежных энергосистем. Прием электроэнергии по межсистемным и межгосударственным линиям электропередачи за октябрь 2019 года составил 373,8 млн кВт•ч. Всего с начала года суммарный переток электроэнергии в Новосибирскую энергосистему достиг 2798,9 млн кВт•ч.

Потребление электроэнергии на территории Красноярского края в октябре 2019 года увеличилось на 7,1 % относительно октября 2018 года

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Красноярского края и Республики Тыва» (Красноярское РДУ), за октябрь 2019 года объем потребления электроэнергии на территории Красноярского края составил 4009,5 млн кВт•ч, что на 7,1 % больше, чем за октябрь 2018 года.

Как пояснил директор Красноярского РДУ Владимир Смирнов, рост показателя в октябре 2019 года по сравнению с октябрем 2018 года в основном связан с увеличением потребления ЗАО «БоАЗ» (на 94 %), ООО «ЭС КТМ» (на 889 %) и Красноярской ЖД (на 7 %).

Выработка электростанций Красноярского края за октябрь 2019 года составила 5040,9 млн кВт•ч, что на 1,4 % больше аналогичного показателя 2018 года. При этом выработка тепловых электростанций (ТЭС) и электростанций промышленных предприятий снизилась по сравнению с октябрём 2018 года на 14,9 %, до 1545,9 млн кВт•ч. Выработка гидроэлектростанций (ГЭС) составила 3495,0 млн кВт•ч, что больше показателя октября 2018 года на 10,8 %.

За десять месяцев 2019 года объем потребления электроэнергии на территории Красноярского края составил 38419,6 млн кВт•ч, что на 3,9 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Электростанции Красноярского края с начала 2019 года выработали 48624,9 млн кВт•ч, что на 3,3 % больше объема выработки за десять месяцев 2018 года. Выработка ТЭС и электростанций промышленных предприятий составила 19154,3 млн кВт•ч, что на 6,0 % больше, чем в прошлом году. Выработка ГЭС составила 29470,6 млн кВт•ч, что больше аналогичного показателя 2018 года на 1,6 %.

Избыток электроэнергии, произведенной на территории Красноярского края, передавался по межсистемным линиям электропередачи в смежные энергосистемы. За октябрь 2019 года переток с территории Красноярского края составил 1031,4 млн кВт•ч, с начала года – 10205,2 млн кВт•ч.

На территории Республики Тыва объем потребления электроэнергии за октябрь 2019 года составил 66,8 млн кВт•ч, что на 2,7 % больше, чем за тот же месяц 2018 года. С начала года объем потребления электроэнергии составил 634,3 млн кВт•ч, что соответствует аналогичному показателю прошлого года.

Выработка электроэнергии Кызылской ТЭЦ за октябрь 2019 года составила 3,1 млн кВт•ч, что больше выработки в октябре 2018 года на 10,7 %. С начала года объем выработки ТЭЦ составил 28,7 млн кВт•ч, что на 5,7 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Потребность в электроэнергии на территории Республики Тыва покрывалась в основном за счет перетоков из смежных энергосистем. Суммарный переток электроэнергии по межсистемным линиям в Республику Тыва за октябрь 2019 года составил 63,7 млн кВт•ч, с начала года – 605,7 млн кВт•ч.

Потребление электроэнергии в энергосистеме Томской области в октябре 2019 года увеличилось на 0,9 % относительно октября 2018 года

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Кемеровской и Томской областей» (Кемеровское РДУ), в октябре 2019 года потребление электроэнергии в энергосистеме Томской области составило 708,9 млн кВт•ч, что на 0,9 % больше объема электропотребления за октябрь 2018 года.

Выработка электростанций энергосистемы Томской области в октябре 2019 года составила 212,5 млн кВт•ч, что на 29,5 % меньше аналогичного показателя 2018 года.

За десять месяцев 2019 года суммарный объем электропотребления в Томской энергосистеме составил 6738,5 млн кВт•ч, что на 0,1 % больше, чем за такой же период 2018 года.

Суммарный объём выработки электростанций с начала текущего года составил 2458,4 млн кВт•ч, что на 7,4 % меньше выработки за январь – октябрь 2018 года.

Потребность энергосистемы Томской области в электроэнергии покрывалась, в том числе, за счет перетоков из других энергосистем. Объем перетоков электроэнергии по межсистемным линиям электропередачи за октябрь 2019 года составил 496,4 млн кВт•ч, за десять месяцев текущего года – 4280,0 млн кВт•ч.

Потребление электроэнергии в энергосистеме Республики Хакасия в октябре 2019 года уменьшилось на 0,6 % относительно октября 2018 года

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Хакасия» (Хакасское РДУ), потребление электроэнергии в республиканской энергосистеме за октябрь 2019 года составило 1419,1 млн кВт•ч, что на 0,6 % меньше объема потребления за октябрь 2018 года.

Суммарный объем выработки электростанций энергосистемы Республики Хакасия за октябрь 2019 года составил 2597,0 млн кВт•ч, что на 17,8 % меньше, чем за октябрь 2018 года. При этом выработка тепловых электростанций (ТЭС) и электростанций промышленных предприятий составила 211,2 млн кВт•ч (рост относительно октября 2018 года 3,9 %), выработка гидроэлектростанций (ГЭС) – 2385,4 млн кВт•ч (снижение – на 19,3 %), выработка солнечной электростанции (СЭС) – 0,4 млн кВт•ч (снижение – на 6,9 %).

Всего с начала 2019 года объем потребления электроэнергии в энергосистеме Республики Хакасия составил 13 770,6 млн кВт•ч, что на 0,9 % меньше объема потребления за январь – октябрь 2018 года.

Выработка электроэнергии электростанциями энергосистемы Республики Хакасия за десять месяцев 2019 года составила 23 259,6 млн кВт•ч, что на 7,7 % меньше выработки за январь – октябрь 2018 года. При этом выработка ТЭС и электростанций промышленных предприятий выросла на 17,1 %, составив 2059,0 млн кВт•ч, выработка ГЭС снизилась на 9,6 %, до 21 194,6 млн кВт•ч, выработка СЭС выросла на 5,7 % до 6,0 млн кВт•ч.

Избыток электроэнергии, произведенной на территории энергосистемы Республики Хакасия, передавался по межсистемным линиям электропередачи в смежные энергосистемы. За октябрь 2019 года суммарный переток электроэнергии составил 1177,9 млн кВт•ч, всего с начала года – 9489,0 млн кВт•ч.