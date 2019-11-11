Строительство дорог в обход восьми городов начнется в России в 2020 году

Строительство дорог в обход восьми городов в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры (КПМИ) начнется в России в 2020 году. Речь идет о Нижнем Новгороде, Рязани, Волгограде, Хасавюрте, Дербенте, Владикавказе, Иваново и Набережных Челнах, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих на совещании правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В будущем году приступим к началу их строительства (дорог в обход восьми городов - прим. ТАСС)", - сказал министр.

При этом Дитрих отметил, что в 2019 году должно быть отремонтировано, в том числе капитально 27,6 тыс. км автомобильных дорог (20 тыс. км - приходятся на долю регионов и городов).