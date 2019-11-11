В программе СевТЭК-2019 - региональная инвестиционная энергетическая конференция

Сегодня в Мурманске начала работу специализированная выставка-конференция «СевТЭК-2019». На торжественной церемонии открытия с приветственными словами к участникам одного из крупнейших на Северо-Западе России энергетических форумов обратились заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, председатель совета директоров ПАО «Энел Россия» Стефан Звегинцов и заместитель генерального директора – директор Мурманского филиала «Россети Северо-Запад» Владимир Быстрицкий.

Владимир Быстрицкий отметил, что активное общение организаторов и участников конференции началось задолго до официального открытия мероприятия, что говорит о высокой заинтересованности и актуальности обсуждаемых в рамках «СевТЭК-2019» тем.

«Хочу пожелать всем, кто здесь находится, найти на выставке-конференции что-то новое, инновационное, то, что могло бы стать хорошим подспорьем в бизнесе, в повседневной работе», - сказал Владимир Быстрицкий.

В течение двух дней на выставке-конференции «СевТЭК-2019» будут обсуждаться вопросы развития зарядной инфраструктуры, снижения издержек в энергетике, применения и развития технологий в сфере ветроэнергетики, энергоэффективности и энергосбережения, жилищно-коммунального хозяйства.

Одним из ключевых мероприятий в рамках СевТЭК-2019 станет региональная инвестиционная энергетическая конференция, которая пройдёт завтра. На конференции будут обсуждаться наиболее актуальные вопросы, связанные с технологическим присоединением потребителей к сети, цифровой трансформацией электросетевого комплекса. В ходе конференции также состоится подписание ряда соглашений по техприсоединению.