Композиты Ростеха защитят телескоп "Спектр-РГ" от экстремальных космических температур

Уникальный углепластиковый корпус защитит от экстремальных перепадов температур зеркальный рентгеновский телескоп ART-XC, входящий в состав российской астрофизической обсерватории «Спектр-РГ». На сегодняшний день космический аппарат завершил 100-дневный перелет в точку своей дислокации на орбите. Сейчас идет этап испытаний научной аппаратуры космической обсерватории, после чего стартует основная научная программа телескопа.

Трехметровый композитный корпус, созданный специалистами ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина (входит в Ростех), станет своеобразным щитом от солнечных лучей для зеркального рентгеновского телескопа и другого высокоточного оборудования.

Из-за особенностей орбитальной позиции обсерватории «Спектр-РГ» один из ее бортов будет постоянно находиться под воздействием солнечных лучей, а противоположный борт – в тени, что повлечет неравномерную температурную нагрузку на аппарат. Перепад температур составит от -180 до -125 градусов Цельсия. Термоустойчивые композитные материалы защитят телескоп и конструкционные элементы астрофизической обсерватории от рисков термической деформации.

«ОНПП «Технология» имеет полувековой опыт разработки инновационных неметаллических материалов и входит в топ-5 крупнейших производителей композитов в мире. В рамках проекта «Спектр-РГ» перед нашими специалистами была поставлена задача – создать жесткий каркас для телескопа ART-XC, а также разработать ряд других элементов конструкции аппарата, выдерживающих экстремальные условия эксплуатации. Предприятие успешно справилось с этим вызовом – по специальной технологии созданы композиционные компоненты, обеспечивающие легкость, прочность и стабильность размеров при мощном охлаждении и нагревании конструкции астрофизической обсерватории», – сообщил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

ОНПП «Технология» изготовило для обсерватории «Спектр-РГ» также элементы базового модуля служебных систем «Навигатор», который разработан в АО «НПО Лавочкина». В их числе – корпус, панели терморегулирования и панели радиаторов охлаждения аккумуляторных батарей.

«Спектр-РГ» («Спектр-Рентген-Гамма») – российский проект с участием Германии, нацеленный на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения. В отличие от существующих сейчас космических аппаратов с рентгеновскими телескопами «Спектр-РГ» будет способен сделать полный обзор неба с рекордной чувствительностью. Обсерватория оснащена двумя телескопами – ART-XC (ИКИ РАН, Россия) и eROSITA (МРЕ, Германия). Проведение исследований запланировано в течение 6,5 лет, из которых 4 года – в режиме сканирования звездного неба, а 2,5 года – в режиме точечного наблюдения объектов во Вселенной.