Крым оценил модернизацию распределительных сетей полуострова в 29 млрд рублей

Власти Крыма оценили модернизацию распределительных сетей полуострова в 29 млрд рублей. Обоснованность заявленного объема инвестиций Минэнерго оценит до конца ноября, сообщил журналистам заместитель главы Минэнерго РФ Евгений Грабчак.

"Нам предварительные предложения прислали из Крыма и Севастополя, мы сейчас их оцениваем на предмет "незавышения". В течение двух недель мы окончательное решение дадим", - сказал он.

При этом он отметил, что модернизация электросетей Южного берега Крыма составит 21 млрд рублей.

Этот объем инвестиций уже заложен в федеральную целевую программу развития Крымского полуострова. Ранее объем финансирования этого проекта оценивался в 8 млрд рублей.

"Ценовой технологический аудит показал, что это не 8 млрд рублей, а 21 млрд рублей", - сказал он.

Грабчак отметил, что по побережью Крыма идет только одна линия напряжением 110 кВ, запитывая крупные курортные города, которая сильно изношена.

Освоить средства, выделенные на этот проект, Минэнерго планирует до конца 2022 года.

Он также добавил, что электросети Крыма передадут в управление "Россетям" после снятия санкционных рисков.

"Это произойдет как только все санкционные риски будут нивелированы", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках консолидации электросетей Крыма "Россетями".

Пока же опыт "Россетей" может применяться на полуострове в качестве примера создания электросетевого комплекса. "Опыт "Россетей" мы можем применять там в качестве опыта создания стандартизированного бизнеса сетевого", - добавил он.