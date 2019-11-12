Курскэнерго завершило курс лекций по цифровой трансформации для студентов Юго-Западного государственного университета

Занятия проводились в рамках информационного курса «Цифровая трансформация в электросетевом комплексе» — образовательного проекта «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». В них приняли участие более 120 студентов 1-3-4 курсов кафедры «Электроснабжения» ЮЗГУ, а также преподаватели университета. От энергетиков они узнали о специфике функционирования цифровых технологий в электросетевом комплексе, получили представление об управлении процессами и цифровыми данными в электроэнергетике.

Кроме того, слушателей курса ознакомили с проектами первого этапа цифровой трансформации электросетевого комплекса Курскэнерго: «Цифровая подстанция», «Цифровой РЭС. Распределенная автоматизация», «Единый центр управления сетями», «Цифровая радиосвязь», Цифровой электромонтер» и другими.

До начала информационного курса «Цифровая трансформация в электросетевом комплексе», студентам рассказали об организованном компанией конкурсе, участником которого мог стать каждый из них. Для этого слушателям нужно было сделать фото с лекции и разместить их на страничках «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в Instagram с хэштегом #РоссетиЦентр_УчимЦифре. Этой возможностью студенты воспользовались и с нетерпением ждут результатов.

Доцент кафедры «Электроснабжения» ЮЗГУ Олег Ларин поблагодарил специалистов Курскэнерго за насыщенные интересной и полезной информацией лекции по цифровой трансформации электросетевого комплекса.