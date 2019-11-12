"Мосинжпроект" и китайская CRCC будут совместно работать над строительством ТПУ в Москве

Столичная компания "Мосинжпроект" (единый оператор строительства метро в Москве) и Китайская железнодорожная строительная корпорация (China Railway Construction Corporation, CRCC) заключили соглашение о сотрудничестве по проектированию и строительству транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) в Москве, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Была очень полезная поездка в Китай. Ездили к нашим коллегам - компании CRCC, которая является самой крупной в транспортном строительстве, [они] одновременно строят и проектируют тысячи километров метро в различных городах в Китае. Мы с ними заключили соглашение о реализации совместного проекта по транспортно-пересадочным узлам, сейчас рассматриваем ряд ТПУ на предмет совместного проектирования CRCC и компанией "Мосинжпроект", - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что каждый проект ТПУ, который будет реализован в столице, в настоящее время рассматривается и рассчитывается с экономической точки зрения совместно с китайскими специалистами. После завершения расчетов будут определены конкретные проекты, в которых CRCC примет участие как подрядчик, инвестор или проектировщик.

"Считаем, что их опыт колоссальный. Посетили строительство высокоскоростных магистралей в Китае, вокзалов мощнейших, которые они строят, их опыт в строительстве транспортной-пересадочных узлов очень полезен. <...> Они крупная компания, готовы выступать и как подрядчики, и как соинвесторы. Они заинтересованы в развитии взаимоотношений с Москвой, а мы заинтересованы в их опыте", - сказал Хуснуллин.

В начале 2017 года CRCC подписала с АО "Мосинжпроект" соглашение, в соответствии с которым китайская компания до конца 2020 года построит три участка Большой кольцевой линии (БКЛ).