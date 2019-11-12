Утверждены стандарты системы защиты от фальсификата и контрафакта

Приказами Росстандарта утвержден целый ряд национальных стандартов системы защиты от фальсификаций и контрафакта. Среди них – документы, устанавливающие требования к прослеживаемости оборота продукции, методам обеспечения контроля аутентичности и критериям эффективности решений по аутентификации:

ГОСТ Р 58636-2019 «Система защиты от фальсификаций и контрафакта. Прослеживаемость оборота продукции. Общие требования»;

ГОСТ Р 58635-2019 «Система защиты от фальсификаций и контрафакта. Методы обеспечения контроля аутентичности продукции и документов. Общие положения»;

ГОСТ Р 58637-2019 «Система защиты от фальсификаций и контрафакта. Критерии эффективности решений по аутентификации, применяемых для борьбы с контрафактной продукцией».

Оборот фальсифицированной и контрафактной продукции и незаконная торговля наносят существенный ущерб изготовителям, правообладателям, дистрибьюторам, поставщикам, потребителям продукции. Для достижения эффективной защиты необходима рациональная комбинация организационных и технических мер с учетом их взаимного влияния и особенностей для каждого вида продукции, организации и рынка.

Прослеживаемость продукции является одним из важнейших элементов обеспечения качества, безопасности применения, противодействия обороту фальсифицированной и контрафактной продукции. На основе применения эффективной системы прослеживаемости определяются методы обеспечения и контроля аутентичности продукции и документов, а также оценки рисков, связанных с безопасностью, и мер противодействия обороту фальсификата и контрафакта.

Многие изготовители продукции сталкиваются с ростом числа подделок и других противоправных действий в отношении своей продукции. Для ее защиты компании все шире используют средства аутентификации, приспособленные к их собственным потребностям. При этом важно установить требования к эффективности средств аутентификации, предназначенных для противодействия обороту фальсифицированной и контрафактной продукции на национальном и международном уровнях.

Новые стандарты позволят снизить риски изготовителей, поставщиков и правообладателей, обеспечить высокий уровень доверия потребителей к аутентичности выпускаемой изготовителем продукции и к достоверности связанных с ней документов и данных.

Положения стандартов согласованы с действующими и разрабатываемыми международными стандартами в рамках ИСО/ТК 292 «Обеспечение безопасности и ликвидация чрезвычайных ситуаций» (ISO/TC 292 «Security and resilience»). В его работе от Российской Федерации принимают участие эксперты технического комитета по стандартизации №124 «Средства и методы противодействия фальсификациям и контрафакту» (ТК 124).

Новые стандарты разработаны Международной ассоциацией «Антиконтрафакт» совместно с ГосНИИАС и СТАНДАРТИНФОРМ в рамках ТК 124 и вводятся в действие с 1 марта 2020 года.

Вопросы технического регулирования и стандартизации в системе защиты от фальсификата и контрафакта уже несколько лет являются одной из центральных тем открытых сессий и круглых столов в рамках ежегодного Международного форума «Антиконтрафакт», посвященного проблемам противодействия незаконному обороту промышленной продукции. Очередной, VII Международный форум «Антиконтрафакт-2019» состоится 12-13 ноября 2019 года в Ереване, Республика Армения.