В Кургане появится умное освещение от "Ростелекома"

«Ростелеком» в Кургане заменит существующие уличные светильники на энергоэффективные и установит систему автоматизированного управления городским освещением. Энергосервисный контракт с администрацией города подписан по результатам проведения тендерных процедур.

Цифровой провайдер произведет замену 11 342 уличных светильников на менее энергоемкие — светодиодные. Современные светодиодные светильники удобны в эксплуатации, они потребляют в разы меньше электроэнергии и имеют гораздо больший срок службы. Интеллектуальная система управления освещением позволит регулировать режим работы фонарей в зависимости от уровня естественного освещения в разное время суток и при разных погодных условиях. Энергосберегающие светильники с высокой световой отдачей оснащены качественной оптикой, которая дает возможность равномерно освещать межопорное пространство, избегая темных пятен на улице.

Завершить работы по обновлению уличного освещения планируется к концу лета 2020 года.

Никита Жильцов, заместитель директора филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком»: «У “Ростелекома” большой опыт в реализации энергосервисных проектов. Аналогичные решения компания успешно внедрила во многих регионах страны, в том числе и в соседних — Свердловской, Челябинской областях и в ХМАО-Югре. Механизмы умного освещения позволяют разумно подходить к потреблению ресурсов. Опыт других территорий показывает, что 50% энергоресурсов экономится за счет замены светильников и более 20% — за счет функционирования интеллектуальной системы управления и других энергосберегающих технологий».

Установка систем энергоэффективного освещения проводится в рамках реализации комплексного проекта «Умный город».

14 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи подписано соглашение о намерениях по созданию и реализации проекта «Умный город» между правительством Курганской области и ПАО «Ростелеком».