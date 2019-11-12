В ЦНИИТМАШ пройдет семинар по применению аддитивных технологий в машиностроении

14-15 ноября в рамках 25-й Международной промышленной выставки «Металл-Экспо-2019» пройдут практические семинары по технологиям 3D-печати и 3D-сканирования. Так, на территории Государственного научного центра РФ АО «НПО «ЦНИИТМАШ» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – «Атомэнергомаш») пройдут практические семинары на тему «Применение аддитивных технологий в машиностроении» с акцентом на конкретные примеры применения современных решений на базе 3D-технологий и их внедрения на российских и зарубежных предприятиях.

Работа семинаров пройдет в двух секциях: «Печать функциональных деталей из металла и пластика. Технологии: SLM, SLA, SLS, FDM, наплавка» и «Применение 3D-технологий в литейной индустрии». Производители и руководители крупных российских корпораций и научных организаций, уже внедривших аддитивные технологии, – обсудят темы применения 3D-печати в литейном производстве и машиностроении, современные технологии 3D-печати и применение 3D-сканеров как средств измерения, контроля и обратного проектирования. Докладчики расскажут об инновационных материалах, продемонстрируют образцы 3D-печати и работу самих устройств и программного обеспечения. Ожидается выступление представителей ЦНИИТМАШ, РусАТ, i3D (НПО 3Д-ИНТЕГРАЦИЯ), Siemens, Алмаз-Антей и многих других компаний-игроков отрасли. Для участников мероприятия будет организована экскурсия на первую в Росатоме производственную площадку аддитивных технологий: лабораторию аддитивных технологий ЦНИИТМАШ с демонстрацией возможностей SLM-машины собственного производства.

Семинары пройдут 15 ноября 2019 года по адресу: ул. Шарикоподшипниковская, 4, начало мероприятия – в 9:30. Заявки на аккредитацию СМИ принимаются до 15:00 13 сентября 2019 года. Для аккредитации необходимо направить данные (паспортные данные, название СМИ, должность, список оборудования, контактный телефон, электронную почту) пресс-секретарю ЦНИИТМАШ Дарье Крыловой: DOKrylova@cniitmash.com, (916) 713-05-90 или заполнить форму аккредитации СМИ на сайте мероприятия – http://metal3d.ru/.

Актуальную программу выставки «Металл-Экспо-2019» и других семинаров в ее рамках можно посмотреть на сайте: http://metal3d.ru/

Для справки:

Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения (АО НПО «ЦНИИТМАШ») основан в 1929 г. и имеет статус Государственного научного центра Российской Федерации. Является разработчиком основных материалов, технологий и изделий энергетического и тяжелого машиностроения, в том числе важнейших элементов оборудования атомных энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000, атомных станций нового поколения АЭС-2006, гидравлических и газовых турбин, энергоблоков тепловых электростанций, мощных прессов и металлургических агрегатов. В состав НПО входят пять специализированных институтов, опытный завод, испытательные и аттестационные центры.

АО «Атомэнергомаш» – энергомашиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом», одна из ведущих энергомашиностроительных компаний России. Компания является поставщиком эффективных комплексных решений для атомной, тепловой, гидроэнергетики, газовой и нефтехимической промышленности, судостроения и других отраслей промышленности. Холдинг объединяет ведущие производственные, научно-исследовательские, инжиниринговые предприятия в России и за рубежом. www.aem-group.ru

Источник: Медиа-центр АО «Атомэнергомаш»