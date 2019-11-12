В четырех филиалах Системного оператора введена в работу цифровая система дистанционного управления оборудованием подстанций и ЛЭП

В филиалах АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Урала» (ОДУ Урала), «Региональное диспетчерское управление энергосистемы г. Москвы и Московской области» (Московское РДУ), «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Оренбургской области» (Оренбургское РДУ) и «Региональное диспетчерское управление энергосистем Смоленской, Брянской и Калужской областей» (Смоленское РДУ) по итогам успешной опытной эксплуатации введена в работу автоматизированная система дистанционного управления оборудованием подстанций и ЛЭП.

Московское РДУ приступило к промышленной эксплуатации автоматизированной системы с 16 октября, Оренбургское РДУ – с 1 ноября, а ОДУ Урала и Смоленское РДУ – с 11 ноября.

Введенная в эксплуатацию автоматизированная система представляет собой программно-аппаратный комплекс, позволяющий осуществлять дистанционное управление оборудованием подстанций и ЛЭП из диспетчерского центра Системного оператора путем запуска диспетчером программы переключений, которая затем реализуется автоматически.

Оснащение четырех филиалов новой системой выполнено в соответствии с поэтапным планом внедрения автоматизированной системы производства переключений (АСПП) по выводу из работы и вводу в работу оборудования подстанций и линий электропередачи с использованием автоматизированных программ переключений. Помимо этих четырех филиалов в 2018 – 2019 гг. АСПП внедрена уже в девяти филиалах АО «СО ЕЭС». Таким образом, дистанционное управление оборудованием осуществляется на 24 подстанциях класса напряжения 220, 330 и 500 кВ.

В рамках цифровизации оперативно-диспетчерского управления Системный оператор планирует поэтапно внедрить АСПП во всех своих филиалах, что позволяет организовать автоматизированное дистанционное управление оборудованием более чем двухсот подстанций в соответствии с согласованными с сетевыми компаниями планами-графиками.

Новая технология, основанная на автоматическом выполнении последовательности действий и обмене телеметрической информацией по цифровым каналам связи, позволяет в несколько раз сократить длительность ввода в работу и вывода из работы оборудования подстанций и ЛЭП по сравнению с традиционной технологией, предусматривающей выполнение этих действий по отдельным командам диспетчерского персонала.

АСПП обеспечивает выполнение переключений по заранее составленным для каждой ЛЭП и единицы оборудования программам, посылая команды непосредственно в АСУ ТП управляемой подстанции. В АСПП при производстве переключений в автоматическом или автоматизированном режиме (в зависимости от средств автоматизации подстанции) выполняется проверка допустимости переключений на основе анализа топологии сети, формируются команды дистанционного управления оборудованием, а также осуществляется контроль правильности их исполнения.

Автоматизированное дистанционное управление электросетевым оборудованием уменьшает время на производство переключений, что сокращает период отклонения режима работы электростанций от планового диспетчерского графика для выполнения режимных мероприятий на время производства переключений, а также уменьшает общее время отключения ЛЭП и электросетевого оборудования для производства ремонтных работ. Таким образом, вместе с повышением эффективности управления электроэнергетическим режимом энергосистемы автоматизированное дистанционное управление снижает суммарные затраты потребителей электрической энергии.

Внедрение АСПП – реальный шаг к цифровизации российской электроэнергетики, наряду с развитием централизованных систем противоаварийной автоматики третьего поколения, систем мониторинга запаса устойчивости и других современных цифровых технологий в оперативно-диспетчерском управлении Единой энергосистемой России. Использование в электроэнергетике передовых цифровых технологий позволяет получить значительный положительный эффект за счет построения на их базе более эффективных моделей управления технологическими и бизнес-процессами.