Завершена реализация третьего этапа проекта Курземское кольцо в Латвии

Государственное Бюро строительного контроля Латвии (State Construction Control Bureau of Latvia) – уполномоченный орган, ответственный за строительство объектов передающей инфраструктуры в стране, приняло в эксплуатацию третий этап проекта Курземское кольцо (Kurzeme Ring): участок Вентспилс – Туме – Иманта (Ventspils – Tume – Imanta). Разработчиком проекта является системный оператор Латвии AS "Augstsprieguma tikls" (AST).

Курземское кольцо – один из самых крупных и амбициозных проектов в области строительства сетевой инфраструктуры в Латвии. По завершении проекта будет обеспечена возможность передачи до 1 200 МВт мощности (вместо нынешних 200 МВт) в западный регион Латвии Курземе, не располагающий значительными генерирующими мощностями. Проект реализовывался в три этапа. Первый включал сооружение ВЛ 330 кВ для присоединения Рижской ТЭЦ-2 к ПС 330 кВ Иманта (Рига), что позволило повысить надежность электроснабжения столицы и обеспечить подключение ТЭЦ-2 к Курземскому кольцу. На втором этапе была построена ВЛ 330 кВ Гробиня – Вентспилс. В ходе третьего этапа предстояло замкнуть Курземское кольцо на участке Вентспилс – Туме – Иманта.

В рамках третьего этапа проекта проведена реконструкция ВЛ 110 кВ Курземского кольца на участке Вентспилс – Туме – Иманта (от ПС 330 кВ в Вентспилсе до ПС 330 кВ Иманта в Риге) с переводом на напряжение 330 кВ. Протяженность участка Курземского кольца Вентспилс – Туме – Иманта, проходящего по территории 11 муниципалитетов Латвии и состоящего из ВЛ 330 кВ Вентспилс – Туме и КВЛ 330 кВ Туме – Иманта, составляет 207 км. Кроме того, в рамках третьего этапа сооружена новая ПС 330 кВ в г. Туме с установкой автотрансформатора 330/110 кВ мощностью 125 МВА и шунтирующего реактора мощностью 120 МВАр, а также завершена модернизация ПС 330 кВ Иманта. Стоимость реализации данного этапа проекта составила € 127, из которых € 55 млн предоставлено ЕС из фондов Программы соединения Европы (Connecting Europe Facility, CEF).

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