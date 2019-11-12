Генеральный директор ГУП РК "Крымэнерго" принял участие в выездном совещании Главы Республики Крым, посвященном состоянию дорожной сети Симферополя

Мероприятие состоялось в столице Республики Крым 9 ноября. В процессе выездного совещания был проведен комиссионный объезд дорог Симферополя.

В комиссию, которую лично возглавил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов, вошли также председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк и заместитель председателя Совета министров Республики Крым Юлия Жукова. В мероприятии приняли участие руководители ресурсоснабжающих организаций республики – генеральный директор ГУП РК «Крымэнерго» Максим Лойко, директор ГУП РК «Крымгазсети» Сергей Тарасов, генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов, а также глава администрации г. Симферополя Елена Проценко.

Как отметил Сергей Аксенов, «с начала следующего года республике будут выделены дополнительные средства на строительство и ремонт муниципальных и районных дорог. Этих средств должно хватить, чтобы устранить ситуации с неудовлетворительным качеством дорог во всех регионах полуострова». Одними из важнейших мероприятий, которые необходимо выполнить, Глава назвал увязку работ по ремонту дорог и переустройству инженерных сетей, и поручил администрации Симферополя определить список подлежащих ремонту дорог и проработать его с ресурсоснабжающими организациями.

Участие ГУП РК «Крымэнерго» в этом процессе позволит качественно решить сразу несколько важных вопросов, связанных с эксплуатацией электросети города.

Из почти 1000 км распределительных сетей Симферополя (класс напряжения 0,4-10 кВ) около 60% составляют кабельные линии электропередачи, ремонт которых всегда очень длительный и трудоемкий из-за необходимости вскрытия дорожного полотна.

При совместной работе, выполнить которую поручил Сергей Аксёнов, уложенные во время ремонтов дорог специальные гильзы для прокладки инженерных сетей позволят ГУП РК «Крымэнерго» более оперативно выполнять плановые ремонты, устранять аварийные повреждения и обеспечивать электроснабжение новых потребителей. И все это будет происходить без разрушения нового дорожного покрытия.