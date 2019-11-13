"Россети Ленэнерго" – участник конференции "Особенности региональной цифровизации"

Представители «Россети Ленэнерго» (юридическое наименование – ПАО «Ленэнерго») приняли участие в открытом обсуждении «Цифровая трансформация – ожидания и реальность» на конференции «Особенности региональной цифровизации», которая проходит 13-14 ноября в Санкт-Петербурге.

Советник генерального директора ПАО «Ленэнерго» Максим Мамаев рассказал на встрече о преимуществах цифровой трансформации электросетевого комплекса и новом качестве обслуживания потребителей.

«Цифровая трансформация охватывает сегодня все сферы деятельности электросетевой компании, в том числе работу с клиентами. В «Россети Ленэнерго» успешно функционируют «Личный кабинет» клиента и мобильное приложение для подключения к электрическим сетям. Наша цель – вывести все взаимодействие с потребителями на цифровой уровень. Это обеспечит не только сокращение сроков технологического присоединения, но и позволит дальше оптимизировать процедуру подключения, делать ее еще более удобной и доступной для потребителей, освободив их от обязанности личного визита в Центр обслуживания клиентов», – отметил Максим Мамаев.

Он также подчеркнул, что цифровая трансформация дает компании хорошую возможность провести анализ собственных ресурсов и возможностей: это особенно касается метрологии и создании баз данных.

Председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Дмитрий Ялов подтвердил успехи электросетевой компании в вопросе технологического присоединения к сетям. Он отметил, что с каждым годом процесс подключения совершенствуется, что находит отражение в Национальном рейтинге инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив, а также в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса» (Doing Business), в котором Россия впервые в истории заняла 7 место по показателю «Подключение к системе электроснабжения».

Ежегодная конференция «Особенности региональной цифровизации» затрагивает широкий круг тем, включая цифровизацию в различных отраслях (банковской, инвестиционно-строительной, здравоохранении), вопросы безопасности, управления данными и др. Участниками конференции стали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, руководители блоков цифрового развития субъектов РФ, представители IT-компаний и бизнеса региона.