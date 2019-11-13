"Россети Северный Кавказ" модернизировали почти 600 километров воздушных линий электропередачи в Ингушетии

«Россети Северный Кавказ» в зоне операционной деятельности филиала «Ингушэнерго» заменили 575 км оголенного провода на самонесущий изолированный (СИП) – это 102,7 % от годового плана ремонтной программы 2019 года. Основной объем работы провели в Назрановском, Малгобекском и Сунженском районах, в населенных пунктах, которые характеризуются самым высоким процентом изношенности сетей.

Отличительные свойства СИП – устойчивость к коррозии, высокий класс безопасности и надежности, повышенная износостойкость и пожаробезопасность.

«Во–первых, самонесущий изолированный провод плотно связан в тугой жгут, что обеспечивает большое сопротивление разрыву. Во–вторых, наличие изоляции препятствует налипанию снега и обледенению проводов. И в–третьих, его конструкция практически исключает возможность схлестывания и коротких замыканий, – говорит главный инженер филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев. – Применяя СИП, мы одновременно решаем несколько задач: снижаем эксплуатационные затраты, сокращаем объёмы и время аварийно–восстановительных работ, снижается риск травматизма среди населения в случае нарушений правил электробезопасности».

Повышение качества электрической энергии и надежности в его подаче уже успели отметить потребители энергокомпании.

«В непогоду – при сильном ветре и дожде – свет отключался часто из-за обрывов линий, да мы и сами это видели. А этой осенью все спокойно. 2 ноября целый день шел мокрый снег, и я еще подумала: нужно телефон зарядить, будут перебои. Но ничего – ни сбоев, ни перепадов напряжения. Красота», – поделилась мнением в социальных сетях жительница улицы Бакинских комиссаров в с. п. Плиево.

Реконструкцию воздушной линии 0,4 кВ на этом участке специалисты провели летом.

Замена оголенного провода на самонесущий изолированный – не единственный пункт подготовки к осенне–зимнему периоду. За десять месяцев 2019 года энергетики филиала «Ингушэнерго» отремонтировали порядка 65 километров линий электропередачи различного класса напряжения, 208 трансформаторных подстанций, 48 трансформаторов разных мощностей. Провели ремонт оборудования на питающих центрах, расчистили 46,5 га просек воздушных линий, заменили 456 опор и 3,7 тысячи поврежденных фарфоровых изоляторов на современные аналоги из закаленного стекла и полимеров.

