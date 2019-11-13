Рядом с метро "Бутырская" построят крупный деловой квартал

В промзоне «Огородный проезд» рядом со станцией метро «Бутырская» появится крупный деловой квартал. Девелопером проекта выступает группа «Пионер», которая в прошлом году приобрела контрольный пакет ПАО «Мосхладокомбинат № 9». Об этом сообщают «Ведомости».



На территории хладокомбината по адресу Огородный проезд, 16, планируется построить пять офисных корпусов площадью 130 тыс. кв. м. Это будет первый отдельно стоящий бизнес-центр в портфеле компании «Пионер», отмечает издание. Сейчас офисные площади у девелопера есть в составе проекта Yes в Митино и рядом со станцией метро «Технопарк», а также в многофункциональном комплексе рядом со станцией «Ботанический сад».



Эксперты оценили для издания инвестиции в строительство нового бизнес-центра в пределах 7,8–10,4 млрд руб. без учета покупки участка и в зависимости от класса объекта.



Территория промзоны № 11 «Огородный проезд» включает такие предприятия, как Останкинский молочный комбинат, Останкинский мясоперерабатывающий комбинат, завод плавленых сыров «Карат», заводы пивоваренный, асфальтобетонный, «Борец» и «Станколит». Сегодня эта промзона активно осваивается девелоперами. Здесь уже возведен проект «Савеловский Сити» (MR group), идет строительство ЖК «Фонвизинский» («РГ-Девелопмент»). Рядом на территории Останкинского молочного комбината и Останкинского завода напитков Capital Group построит жилой квартал площадью 386,8 тыс. кв. м.

РБК

Фото: Сафрон Голиков/ТАСС

