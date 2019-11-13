Специалисты "Россети Юг" подключили к электросетям ряд социально значимых учреждений юга России

Специалисты «Россети Юг» в прошедшем месяце подключили к своим сетям ряд образовательных, медицинских и культурно-досуговых учреждений Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей. Всего, с начала года электросетевая компания исполнила обязательства по более чем 10,4 тыс. договорам на технологическое присоединение, предоставив новым потребителям 366,7 МВт мощности.

Фельдшерско-акушерские пункты в Егорлыкском, Советском и Красносулинском районах Ростовской области получили в общей сложности 37 кВт мощности. Свыше 300 кВт составила мощность технологического присоединения школы на 1100 мест в ростовском микрорайоне Красный Аксай. В Палласовском районе Волгоградской области энергетики установили оборудование для электроснабжения школы на 340 мест, мощность технологического присоединения – 100 кВт. Специалисты астраханского филиала «Россети Юг» подключили к электросетям здание Дома культуры в Ахтубинском районе (5 кВт).

Филиалы компании с начала текущего года заключили свыше 12 тыс. договоров технологического присоединения на предоставление 966 МВт мощности. С января по октябрь в «Россети Юг» поступило 15,2 тыс. заявок на подключение к сетям энергокомпании, общая запрашиваемая мощность составила 1,9 тыс. МВт. Наибольшая потребность в техприсоединении наблюдается в ростовском филиале компании (7,1 тыс. заявок на 1193 МВт) и в астраханском (4,8 тыс. заявок на 136 МВт мощности). Сегодня в «Россети Юг» действуют 16,3 тыс. договоров на технологическое присоединение с общей запрашиваемой мощностью 1,7 тыс. МВт.