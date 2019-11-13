За четыре года "Ростелеком" подключил к Wi-Fi 179 населенных пунктов Омской области

«Ростелеком» за четыре года реализации проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН) построил 179 точек доступа в населенных пунктах Прииртышья. За этот период проложено более трех тысяч километров оптики.

За десять месяцев текущего года компания обеспечила телекоммуникационной инфраструктурой по федеральной программе УЦН в 58 селах Омской области. За 2019 год оператор связи подключил к интернету села пяти районов Прииртышья. С 1 октября коллективный интернет появился в 24 селах Одесского, Оконешниковского, Полтавского, Саргатского, Таврического и Щербакульского районов области. До конца года «Ростелеком» запустит еще 27 точек доступа в двух районах региона и построит порядка 500 километров оптики, а общая протяженность трассы составит более тысячи километров.

Эдуард Серобабин, директор Омского филиала ПАО «Ростелеком»: «Проект по устранению цифрового неравенства является одним из ключевых и решает ряд социальных вопросов. За 2018 год “Ростелеком” проложил по контракту более 500 километров оптического кабеля в 20 районах области. Теперь более пяти тысяч сельчан пользуются современными цифровыми сервисами: телемедициной, порталом госуслуг или онлайн-образованием».

«Ростелеком», как исполнитель федерального проекта по устранению цифрового неравенства, предоставляет услуги передачи данных на скорости не менее 10 Мбит/с в радиусе 100 метров от базовой станции. Такие точки доступа располагаются в населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек. В программу УЦН вошли 260 малых сел Омской области.

Каждая точка коллективного доступа расположена таким образом, чтобы захватывать социально значимые объекты населенных пунктов: школы, библиотеки и больницы. К интернету жители могут подключиться с любого устройства, которое поддерживает Wi-Fi.