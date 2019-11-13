"ЗиО-Подольск" отгрузил первый комплект оборудования машинного зала АЭС "Руппур" (Бангладеш)

ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – «Атомэнергомаш») изготовил и отправил первую партию оборудования для машинного зала АЭС «Руппур» (Бангладеш) - комплект сепараторов-пароперегревателей СПП-1200.

Сепараторы-пароперегреватели предназначены для осушки и перегрева влажного пара после цилиндра высокого давления турбины. Они представляют собой вертикальные аппараты, состоящие из трех частей в одном корпусе. Система промежуточного перегрева пара входит в состав системы регенерации пара турбоустановки. Аналогичные аппараты в были изготовлены заводом «ЗиО-Подольск» для Нововоронежской АЭС-2, Ленинградской АЭС-2 и Белорусской АЭС.

Каждый комплект СПП-1200 состоит более чем из 10 грузовых мест, включая сепаратор и две ступени пароперегревателя. Общий вес отгруженной продукции составил 211 тонн. Срок службы оборудования – 50 лет.

АО «Атомэнергомаш» является комплектным поставщиком всего оборудования реакторного отделения и значительной части оборудования машинного зала АЭС «Руппур» с реакторной установкой типа ВВЭР-1200. Предприятия дивизиона изготавливают реакторы, парогенераторы, насосное и теплообменное оборудование.

АЭС «Руппур» проектируется и строится по российскому проекту. Станция будет состоять из двух энергоблоков электрической мощности 1200 МВТ каждый с реакторами типа ВВЭР поколения 3+.

Для справки:

ПАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» («ЗиО-Подольск») - крупнейший производитель высокосложного теплообменного оборудования для объектов топливно-энергетического комплекса: атомных и тепловых электростанций, нефтяной и газовой промышленности. 40% установленной энергетической мощности России, стран СНГ и Балтии оснащены оборудованием с маркой "ЗиО", в том числе 100% атомных электростанций, начиная с первой в мире АЭС в Обнинске.

АО «Атомэнергомаш» – энергомашиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом», одна из ведущих энергомашиностроительных компаний России. Компания является поставщиком эффективных комплексных решений для атомной, тепловой, гидроэнергетики, газовой и нефтехимической промышленности, судостроения и других отраслей промышленности. Холдинг объединяет ведущие производственные, научно-исследовательские, инжиниринговые предприятия в России и за рубежом. www.aem-group.ru

Источник: Медиа-центр АО «Атомэнергомаш»