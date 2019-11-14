Энергетики инвестируют более 500 миллионов в электросетевую инфраструктуру Сургута

Компания «Сургутские городские электрические сети» инвестирует в инфраструктуру социальных объектов и жилых комплексов города более 500 млн рублей.

СГЭС реализуют новую инвестиционную программу, рассчитанную до 2022 года. В этом году на выполнение еще мероприятий направлено более 500 млн рублей. В рамках программы будут частично обновлены электросети города и соседних поселков. До конца года энергетики заменят порядка 100 км сетей, город получит 70 МВА дополнительной мощности. Эта цель выполнима, ведь в прошлом году специалистам удалось построить 80 км сетей. Объем введенной мощности составил 90 МВА.

В первую очередь работы направлены на развитие электроснабжения социальных объектов. Специалисты уже возвели новые трансформаторные подстанции вблизи детского сада в микрорайоне 31 Б. Было повышено электроснабжение сургутских садиков «Умка», «Капелька» и «Веснушка». Там прошла реконструкция оборудования.

«Для дальнейшего развития города необходимо не только строить новые энергообъекты, но и модернизировать действующие подстанции и распределительные сети. В Северном жилом районе и Центральной части города мы проводим полную реконструкцию трансформаторных и распределительных пунктов 80-х годов постройки которые уже выработали срок службы и не соответствуют современным требованиям безопасности и работоспособности», – рассказал генеральный директор ООО «СГЭС» Пак Мен Чер.

Прошлая инвестпрограмма ООО «СГЭС» была реализована в 2011-2017 годы. Деятельность компании позволила сделать более динамичным развитие Восточной и Западной частнй Сургута. Энергетики построили 280 километров сетей электроснабжения. Введенная мощность составила более 400 МВА.