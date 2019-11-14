Энергия "Береговой": подстанции – 2 года

14 ноября 2017 года «Россети Янтарь» ввели в эксплуатацию первую и пока единственную в регионе подстанцию закрытого типа 110 кВ «Береговая». Команду на ее запуск в режиме видеосвязи дал Президент РФ Владимир Путин. Одновременно на карте российской энергосистемы в этот день появилось еще два центра питания: «Стадион» в Самаре и «Пресня» в Москве.

Ввод в эксплуатацию подстанций символизировал окончание строительства и реконструкции объектов «Россетей», задействованных в обеспечении надежного электроснабжения инфраструктуры Чемпионата мира по футболу 2018.



«Береговая» питает стадион «Калининград» на острове Октябрьский. Но ее номинальная мощность 50 МВА рассчитана на перспективу с учетом дальнейшего возведения микрорайона на территории 200 га, реализации масштабного проекта «Музейный квартал».

«На уникальном для региона центре питания применены цифровые технологии, благодаря которым «Береговая» работает в автоматическом режиме. С помощью установленного программного обеспечения диспетчер в режиме реального времени может получать информацию о работе подстанции и отслеживать состояние сети», - прокомментировал генеральный директор «Россети Янтарь» Кирилл Юткин.

Напомним, «Россети Янтарь» стали единственной компанией в России, построившей к ЧМ-2018 сразу две подстанции 110 кВ. Калининградские энергетики также ввели в работу ПС «Храброво». Она обеспечивает мощностью одноименный международный аэропорт.