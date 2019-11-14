Государственная Дума Российской Федерации ратифицировала Протокол с изменениями Соглашения с Республикой Абхазия о режиме торговли бензином, дизельным топливом, битумом без временного декларирования

RusCable Insider Digest
14 ноября 2019, 15:45
Рубрика: Законотворчество
Метки: МИНЭНЕРНГО, ГОСДУМА, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
Отрасль: Нефтегазовая промышленность
Депутаты Государственной Думы Российской Федерации приняли федеральный закон «О ратификации Протокола о внесении изменения в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Абхазия о режиме торговли товарами от 28 мая 2012 г.».
Документ представляла статс-секретарь – заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анастасия Бондаренко. Замглавы энергетического ведомства пояснила, что Протокол предусматривает отмену временного периодического таможенного декларирования при поставках нефтепродуктов: бензина, дизельного топлива, битума нефтяного (по аналогии с подписанными протоколами о внесении изменений в соответствующие межправительственные соглашения Киргизской Республикой, Республикой Южная Осетия и Республикой Таджикистан).
«Протоколом установлено, что декларирование товаров, вывозимых с территории Российской Федерации в Республику Абхазия, осуществляется без применения временного периодического таможенного декларирования, установленного законодательством Российской Федерации», - сказала Анастасия Бондаренко.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter