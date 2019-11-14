На Белоярской АЭС завершён монтаж последнего тренажёра нового учебно-тренировочного центра

В недавно открывшемся учебно-тренировочном центре Белоярской АЭС смонтирован последний из предназначенных к установке тренажёров — полномасштабный тренажёр центрального щита управления (ЦЩУ) высоковольтной подстанции «Курчатовская».

Он успешно прошёл тестирования на новом месте, инструкторы подтверждают его полную готовность для проведения обучений.

На тренажёре ЦЩУ будут проходить обучение начальники смен и сменные инженеры ЦЩУ подстанции «Курчатовская» — сложного электроэнергетического объекта с уровнями напряжения 220/500 кВ (килоВольт). «Этот тренажёр предназначен для поддержания квалификации оперативного персонала, отработки переключений. Он — точная копия рабочих мест сменного инженера и начальника смены электрического цеха нового энергоблока № 4 Белоярской АЭС», — комментирует ведущий инструктор отдела подготовки оперативного персонала учебно-тренировочного подразделения Виктор Новиков.

В общей сложности в учебно-тренировочном центре Белоярской АЭС функционируют несколько тренажёров, в их числе — уникальный полномасштабный тренажёр блочного пункта управления энергоблоком с реактором БН-800, на котором оперативный персонал может отрабатывать любые режимы энергоблока: нормальной эксплуатации, включая режимы пуска и останова, нарушения нормальной эксплуатации и различное их сочетание. Полномасштабные тренажёры значительно расширяют опыт персонала, закрепляют теоретические знания и позволяют отрабатывать нештатные ситуации под руководством опытных инструкторов.

Для справки:

Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). Введена в работу в апреле 1964 года. Её первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса.

В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах. По показателям надёжности и безопасности они входят в число лучших ядерных реакторов мира.

Источник: Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС