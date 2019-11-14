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Нижневартовский поселок под ИЖС энергетики обеспечат электричеством к концу года

Нижневартовский поселок под ИЖС энергетики обеспечат электричеством к концу года

14 ноября 2019, 16:30
Рубрика: Модернизация
Метки: ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Энергетики «Горэлектросетей» продолжают работать над электроснабжением квартала 12П в Нижневартовске. Ранее этот участок власти города отвели под индивидуальное жилищное строительство для многодетных семей.

Работы на территории стартовали в сентябре. Специалисты установили уже более 60 опор для линии электропередач общей протяженностью 1,76 километра. Сейчас энергетики монтируют самонесущий изолированный провод.

«Горэлектросеть» инвестировала собственные средства в возведение объектов. Работы планируют завершить к концу этого года.

В компании отмечают, что ранее установка энергообъектов была намечена на 2020 год. Однако в начале этого года администрация Нижневартовска заключила с «Горэлектросетями» соглашение, и сроки работ удалось сдвинуть.

Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин

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