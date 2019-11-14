Производственная система "Росатома" (ПСР)

Сегодня производство ООО КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" посетили представители Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» с целью организации участия Орловской области в пилотном проекте "Эффективный регион", обмена передовым опытом в сфере повышения производительности труда и проведения обучающего семинара по данной теме.



В рамках совместной работы с Госкорпорацией планируется взаимное сотрудничество по использованию методики Производственной системы «Росатома» (ПСР). Реализация ПСР-проекта на предприятие позволит как повысить производительность труда до уровня зарубежных конкурентов, сократить издержки, так и сформировать новые правила карьерного роста для сотрудников!



Работа над ПСР-проектом будет направлена на:

максимизацию продуктивных действия на единицу времени на каждом рабочем месте путем последовательного исключения потерь в производственных и управленческих процессах,

обеспечение поступательного роста производительности производственных процессов,

снижение себестоимости продукции и повышение качества рабочего и управленческого труда,

борьбу с любыми потерями: излишние складские запасы, межоперационные заделы, время простоя, лишние перемещения.

Егор Владимирович Черемисин провел экскурсию по производственным площадям завода, а также рассказал гостям о технологии и особенностях процесса изготовления кабельно-проводниковой продукции за заводе.