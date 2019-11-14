Производственная система "Росатома" (ПСР)

RusCable Review #19
14 ноября 2019, 12:30
Рубрика: Производство
Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ, РОСАТОМ
Отрасль: Кабельная промышленность
Сегодня производство ООО КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" посетили представители Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» с целью организации участия Орловской области в пилотном проекте "Эффективный регион", обмена передовым опытом в сфере повышения производительности труда и проведения обучающего семинара по данной теме.
В рамках совместной работы с Госкорпорацией планируется взаимное сотрудничество по использованию методики Производственной системы «Росатома» (ПСР). Реализация ПСР-проекта на предприятие позволит как повысить производительность труда до уровня зарубежных конкурентов, сократить издержки, так и сформировать новые правила карьерного роста для сотрудников!
Работа над ПСР-проектом будет направлена на:
Егор Владимирович Черемисин провел экскурсию по производственным площадям завода, а также рассказал гостям о технологии и особенностях процесса изготовления кабельно-проводниковой продукции за заводе.
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