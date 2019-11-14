Смоленскэнерго за 9 месяцев 2019 года присоединило к электросетям больше 2 тысяч новых объектов

В филиале «Россети Центр Смоленскэнерго» за прошедшие 9 месяцев 2019 года исполнено 2185 договоров об осуществлении технологического присоединения на общую мощность 42,86 МВт. Среди них – 1704 физических лица (присоединяемой мощностью до 15 кВт) на общую мощность 20,38 МВт.

Наиболее активное технологическое присоединение в области ведется в сфере индивидуального жилищного строительства и малого и среднего бизнеса. Так за прошедший период филиалом было обеспечено технологическое присоединение к электрическим сетям трех многоквартирных жилых домов (МКЖД) и блок-секции десятиэтажного жилого дома в г. Смоленске, а также многоквартирного дома в г. Вязьме. Общая мощность техприсоединения МКЖД за 9 месяцев составила около 1,5 МВт.

Кроме того, смоленский филиал компании обеспечил электроэнергией 58 новых объектов малого и среднего бизнеса в Смоленской области. Максимальная мощность техприсоединения данных объектов составила 5,53 МВт. Наиболее крупный объект данной категории – ЗАО "Тропарево" в Сычевском районе с мощностью присоединения 1050 кВт.