Стартовал седьмой сезон олимпиады "Надежда энергетики"

9-10 ноября 2019 года Группа компаний «Специальные системы и технологии» встретила в своих стенах участников олимпиады «Надежда энергетики», которая организована НИУ «МЭИ». В отборочном туре соревнования участвовали порядка 150 учащихся 7-11 классов.

Седьмой год подряд ГК «ССТ» встречает в офисе участников олимпиады «Надежда энергетики». За это время в мероприятии Национального исследовательского университета «МЭИ» приняли участие более 1600 учащихся 7-11 классов Мытищинского городского округа.

«В далеком 2012 году у нас родилась идея, что имеет смысл растить кадры не просто со студенческой скамьи, а уже школьникам рассказывать, что есть такое предприятие на территории города Мытищи, где ценят и любят инженеров», — комментирует Александра Ларина, директор по персоналу ГК «ССТ».

Отборочный тур «Надежды энергетики» этого года состоялся 9-10 ноября. Перед началом соревнований приветственное слово сказала Александра Ларина, директор по персоналу ГК «ССТ».

9 ноября 2019 года школьники 7-11 классов работали над решением математических задач. Следующий день был посвящен физике и информатике. Задачи олимпиады готовятся научными работниками кафедры физики и технологии электротехнических материалов и компонентов НИУ «МЭИ». Чтобы их решить, нужно обладать не только глубокими познаниями в предмете, но и применять неординарные методы мышления, а также запастись крепкой силой воли. В этом году испытать себя на прочность собрались 150 школьников 7-11 классов из Москвы, Мытищ, Королева.

После прохождения отборочного тура Группа компаний «Специальные системы и технологии» ждет в своем офисе ребят на финальный этап, который состоится в феврале 2020 года. Главный бонус, который получат победители и призеры олимпиады «Надежда энергетики» — это льготы при поступлении в вузы: автоматическое получение 100 баллов по предмету, по которому осуществлялось соревнование, или прием без вступительных испытаний. Детальные правила зачета баллов можно уточнить на сайте выбранного вуза.

Подведение итогов олимпиады состоится в марте 2020 года. Победители «Надежды энергетики» будут зачислены в НИУ «МЭИ» без вступительных экзаменов.

Поддержка ГК «ССТ» позволяет вузу расширять географию участия: талантливым школьникам из ближайших населенных пунктов не нужно ехать в Москву, свои силы они могут испытать по соседству — в стенах центрального офиса одного из крупнейших в мире производителей систем электрообогрева.