Федеральная сетевая компания получила Паспорт готовности к отопительному сезону 2019/2020

Приказ подписан Минэнерго России. Документ подтверждает полную готовность к прохождению предстоящего максимума нагрузок объектов Единой национальной электрической сети под управлением Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») во всех 79 регионах присутствия. В преддверии зимы (за 10 месяцев 2019 года) удельная аварийность в ЕНЭС снижена на 14%. Выполнены все запланированные мероприятия ремонтной программы.

В 2019 году компания направила на финансирование ремонтной программы порядка 14,2 млрд рублей, что более чем на 1 млрд рублей превышает уровень предыдущего года. Проведены диагностика, ремонт и замена оборудования, в том числе ремонт 56 силовых трансформаторов и автотрансформаторов, 1,8 тыс. выключателей и 4,9 тыс. разъединителей. Расчищено от растительности 56,9 тыс. гектаров просек воздушных линий электропередачи. Усилен контроль на ЛЭП, подверженных интенсивному гололедообразованию.

Аварийный резерв укомплектован на 100%. Сформированы более 1 тыс. ремонтно-восстановительных бригад. В распоряжении предприятий магистральных электросетей находятся 605 резервных источников питания. Проведено более 700 противоаварийных учений и тренировок, включая совместные с региональными органами исполнительной власти и подразделениями МЧС России.

В рамках инвестиционной программы с начала года реализованы крупные проекты, непосредственно влияющие на надежность электроснабжения потребителей. В том числе введены в работу новые центры питания энергосистем Сибири, Урала и Востока – подстанции 500 кВ «Восход» и «Преображенская», 220 кВ «Славянская» и «Промпарк». Построен энерготранзит 220 кВ «Тира – Надеждинская» на севере Иркутской области протяженностью около 300 км по двум цепям.

Также выполнены проекты реконструкции подстанций 500 кВ «Иртыш» и «Тюмень» в Тюменской области, 330 кВ «Северная» в Санкт-Петербурге. Увеличена в 1,5 раза мощность подстанции 220 кВ «Вышестеблиевская» в Краснодарском крае.

Приказом от 15.11.2019 № 1225 Минэнерго России утверждены результаты оценки готовности субъектов электроэнергетики, ПАО «ФСК ЕЭС» выдан Паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2018-2019 годов с уровнем «Готов».