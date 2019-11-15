14 ноября сотрудники ООО КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" посетили Международный экспортный форум «Сделано в России», который прошел в Москве в Конгресс-центре Центра международной торговли.



Форум «Сделано в России» – ключевая международная площадка для обсуждения актуальных вопросов экспортной деятельности и выработки практических решений, которые будут способствовать наращиванию поставок российских товаров и услуг за рубеж.



Целью участия ООО КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" в форуме стало налаживание диалога с Индией в части увеличения товарооборота между странами, а также уменьшения существующих заградительных импортных пошлин на продукцию, экспортируемую из России. Особая важность проведения переговоров с Индией обусловлена планируемой бизнес-миссией в Нью Дели в декабре 2019г. На встрече с представителем Российского экспортного центра обсудили вопросы предстоящей бизнес-миссии, поддержку и услуги РЭЦ в рамках сопровождения миссии, а также направления взаимодействия и новые инструменты РЭЦ, позволяющие организовать экспортную деятельность предприятия



Аналогичный диалог по вопросам промышленного экспорта состоялся с представителями немецкой делегации. В ходе переговоров были затронуты вопросы выхода продукции завода как на рынок Германии и ЕС в целом, так и о регистрации юридического лица на территории ЕС.



В виду предстоящей командировки в Ригу для обсуждения вопросов сотрудничества с потенциальными заказчиками данная информация была также актуальна.



На полях форума состоялось множество панельных сессий и заседаний, на которых рассматривались основные e-commerce каналы, инструменты, площадки и маркетплейсы, позволяющим продавать товары из России на экспорт и увеличить трафик входящих заявок.



Одним из спикеров форума стал представитель ведущей платформы для осуществления глобальной оптовой торговли Alibaba.com . В связи с размещением продукции завода на данной платформе было интересно послушать информацию о возможностях повысить видимость продукции завода для потенциальных заказчиков из разных стран.



Участие в форме приняли также руководители компаний крупного, среднего и малого бизнеса, российские банки, региональные центры поддержки экспорта, федеральные и региональные органы исполнительной власти, профильные ассоциации и объединения, деловые СМИ и ведущие эксперты.