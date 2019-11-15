Минэнерго оценивает затраты на модернизацию энергетики до 2024 года в 250 млрд рублей

Минэнерго РФ оценивает затраты на модернизацию энергетической инфраструктуры минимум в 250 млрд рублей до 2024 года. Об этом говорится в статье министра энергетики Александра Новака в журнале "Энергетическая политика".

"На реализацию комплексного плана [модернизации и расширения магистральной инфраструктуры] в части развития объектов электросетевого хозяйства всего планируется направить не менее 250 млрд рублей, чтобы обеспечить к 2024 году ввод в эксплуатацию 6 тыс. км линий электропередач и более 3,5 тыс. МВА трансформаторных мощностей", - отметил Новак.

В комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ включены 11 федеральных проектов, два из них направлены на модернизацию и расширение энергетической инфраструктуры.

Предусматривается, что к концу 2024 года потребление электроэнергии в единой энергосистеме России должно вырасти минимум на 6% по сравнению с 2018 годом. Кроме того, должно быть введено 4 тыс. МВт генерирующих мощностей, а объем инвестиций, привлеченных в строительство или модернизацию объектов тепловой генерации, - достигнуть 156,9 млрд рублей.