Под Смоленском откроют предприятие по производству стекла

Предприятие по производству закаленного стекла планируется открыть в Ярцевском районе Смоленской области. Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Алексей Островский и генеральный директор компании «Витросфера» (дочернее предприятие польской компании «Axaglass») Андрей Шапиро на площадке Смоленского регионального социально-экономического форума «Территория развития» имени И.Е. Клименко.

«В рамках реализации инвестиционного проекта предполагается, что к 2021 году в Ярцевском районе появится предприятие по производству закаленного стекла толщиной от 2,5 мм», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Смоленской области.

Предполагается, что ассортимент выпускаемой продукции будет включать в себя закаленное стекло для солнечных панелей, бытовой техники, интерьерных и фасадных стекол. Ожидается, что объем производства составит до 3 миллионов квадратных метров стекла в год.

Как сообщили в пресс-службе, продукцию предприятия планируют реализовывать на российском и зарубежных рынках, в частности, в Польше, Германии, Бельгии, Голландии, Франции, Испании, Англии, Казахстане и странах Скандинавии.

Стоит отметить, что объем инвестиций составит 60 млн рублей, также планируется создать 25 новых рабочих мест.

smolensk-i.ru