"Спасибо, что вернули свет и веру в добро и взаимопомощь" - жители Ингушетии благодарят "Россети Северный Кавказ" за качественное электроснабжение

«Помогите повысить успеваемость наших детей» – нетипичное обращение поступило в соцсети филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ингушэнерго» от жителей улицы Ленина с. п. Средние Ачалуки Малгобекского района Ингушетии. И, как выяснилось, заявители не ошиблись с адресатом. Проблема в том, что вечером напряжение в сети на участке доходит до критичных значений в 90 – 100 Вольт, и нити накаливания в лампах «тлеют».

«Освещение настолько тусклое, что дети не могут выполнить школьное домашнее задание, повторить материал и просто почитать. Сети бесхозяйные: если вы откажите, нам больше некуда обратиться», – написала инициативная группа.

Анализ ситуации показал: причиной низкого качества электроснабжения послужила интенсивная застройка территории, а значит и рост потребления ресурса. Нагрузки на линию, построенную еще в 80-х годах, достигли предельных значений. Улицы, на которых проживают заявители, – Ленина и Гагарина – запитаны от одной трансформаторной подстанции мощностью 250 кВА. Это порядка 100 потребителей при нормативном значении в 30 – 32 абонента.



Задачу энергетики решили быстро и кардинально. Первый пункт проекта предусматривал установку дополнительной трансформаторной подстанции мощностью 250 кВА и перераспределение нагрузки. Второй – замену 100 метров оголенного провода на самонесущий изолированный и монтаж опоры на отпаечной линии по улице Ленина. И заключительным шагом стало строительство нового участка воздушной линии электропередачи напряжением 6 кВ (киловольт) и протяженностью 300 метров.



За три дня шесть специалистов Малгобекских районных электрических сетей решили для 100 семей проблему с перепадами напряжения, повысили их электробезопасность, снизили вероятность аварийных отключений и сняли существующие ограничения по технологическому присоединению новоселов.