В Чили началась реализация масштабного проекта строительства ветровых и солнечных электростанций общей мощностью 1,3 ГВт

Международная компания Mainstream Renewable Power, специализирующаяся в разработке проектов ветровой и солнечной энергетики, объявила о завершении оформления финансовых вопросов по первому этапу проекта сооружения объектов ВИЭ-генерации Andes Renovables мощностью 1,3 ГВт в Чили.

Стоимость проекта Andes Renovables составляет в $ 1,7 млрд. Проект включает строительство 7 ветровых и 3 фотоэлектрических солнечных станций. Реализация проекта Andes Renovables будет осуществляться в три этапа. Кредиты для реализации проекта в размере $ 580 млн предоставили 6 банков, включая испанский CaixaBank, немецкий IPEX-Bank и французский Societe Generale.

Первый этап проекта Andes Renovables – Cóndor – включает строительство 3 ВЭС и 1 СЭС общей мощностью 571 МВт, что обеспечит чистой энергией 680 тыс. домохозяйств Чили и позволит сократить ежегодные выбросы углерода на 656 тыс. тонн. ВЭС будут оснащены турбинами крупнейших мировых производителей Vestas, Nordex Acciona и Siemens Gamesa. Немецкая компания Siemens обеспечит подключение новых электростанций к национальной электрической сети, шведскошвейцарская корпорация АВВ поставит 4 силовых трансформатора для проекта. Ввод энергообъектов, сооруженных в рамках подпроекта Cóndor, в коммерческую эксплуатацию ожидается в 2021 г.

К реализации второго (Huemul) и третьего (Copihue) этапов проекта Andes Renovables также планируется приступить в ближайшие месяцы.

Информационно-аналитический ресурс Power Technology