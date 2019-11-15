Подводный интернет-кабель Google соединил США и Чили

Компания Google завершила прокладку по дну Тихого океана супербыстрого оптоволоконного кабеля Curie, соединившего между собой дата-центры поисковика в Лос-Анджелесе (США) и Вальпараисо (Чили). Международный проект назван так в честь Марии Склодовской-Кюри — ученой-физика, которая стала первой женщиной, удостоенной Нобелевской премии в 1903 году.

Протяженность интернет-провода — около 10 500 километров (сигнал усиливается каждые 100 км), его общая пропускная способность — 72 Тбит/с. В эксплуатацию Curie введут во II-м квартале следующего года, пишет Engadget.

Curie состоит из четырех волоконно-оптических пар (18 Тбит/с каждая), его толщина сопоставима с садовым шлангом. Однако для большей надежности провод обернут толстыми слоями стальной проволоки, меди и защитного слоя. Никакого вредного воздействия на окружающую среду он не оказывает, заверяют в Google.

По словам представителей Google, по оптоволокну проходит 98% их трафика. Однако однако в таких регионах, как Чили, компания не может использовать существующие кабели — их пропускная способность недостаточна, масштабируемость ограничена, а срок эксплуатации близится к концу.

hitech.vesti.ru