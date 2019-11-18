Большая разведка "Камского кабеля"

В пермском технопарке «Morion Digital» состоялся финал и награждение лучших проектов конкурса-акселератора инновационных проектов «Большая разведка».

«Камский кабель» выступил генеральным партнером одного из треков конкурса – «IT&Robotics». Специалисты и руководители подразделений предприятия – Службы информационных технологий, Службы информационной безопасности, Службы главного технолога, Службы управления персоналом, - выступили экспертами в отборе лучших работ этого трека. В итоге лучшим был признан проект ClimateGuard «Сервис мониторинга микроклимата помещений на базе климатического зонда собственной разработки, позволяющий создать оптимальные условия для работы и жизни».

Елена Лопашева, директор по персоналу ООО «Камский кабель» отметила:

«Мы очень рады, что «Камский кабель» выступил партнером акселератора. «Разведка» прошла успешно. Трек «IT&Robotics» был выбран не случайно. «Камский кабель» – это, в первую очередь, современный производственный комплекс, прогрессивные технические идеи, научные и инновационные разработки. У нас внедряются самые актуальные технологические и цифровые решения. Мы стремимся быть в тренде и заинтересованы в свежем взгляде «со стороны», в перспективных, прорывных проектах и талантливых специалистах. В планах – в следующем году организовать корпоративный акселератор и проработать актуальные вопросы предприятия».

В этом году на участие в акселераторе «Большая разведка» было подано 340 заявок из 64 городов России. За прошедшие годы в конкурсе «Большая разведка» приняли участие более 3000 студентов, молодых учёных, инженеров и предпринимателей, которые представили более 1100 инновационных проектов.

Конкурс проводился по шести направлениям: TechNet, IT&Robotics, Mining&Energy, Chemical, GreenTech, Школьный трек. «Большая разведка» проводится в десятый раз, это ежегодный конкурс, организованный ПНИПУ при поддержке Правительства Пермского края и индустриальных партнёров.