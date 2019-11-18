Николай Шульгинов совершил рабочую поездку на Зарамагскую ГЭС-1

В рамках рабочей поездки в Северную Осетию Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов проверил пусковую готовность Зарамагской ГЭС-1, ввод в эксплуатацию которой намечен на декабрь 2019 года, и провел рабочую встречу с главой Республики Вячеславом Битаровым, который также сегодня посетил новую гидроэлектростанцию.

В ходе встречи Николай Шульгинов и Вячеслав Битаров обсудили ход предпусковых работ и подготовку к вводу в эксплуатацию Зарамагской ГЭС-1, крупнейшего инвестиционного проекта на территории Северной Осетии и самой масштабной стройки в Северо-Кавказском регионе. На сегодняшний день на электростанции проведены испытания гидрогенерирующего оборудования, деривационного тоннеля, бассейна суточного регулирования, завершается благоустройство территории.

В здании Зарамагской ГЭС-1 установлены две турбины общей мощностью 346 МВт, выработка гидроэлектростанции составит 850 млн кВт·ч в год. Станция станет самой высоконапорной в России (619 м), с самыми большими в нашей стране турбинами ковшового типа. Деривационный тоннель не имеет аналогов в России, его длина составляет 14 254 метров.

Ввод Зарамагской ГЭС-1 в эксплуатацию увеличит налоговые поступления в бюджет республики, что позитивно отразится на развитии региона, а также поднимет уровень энергообеспеченности региона.