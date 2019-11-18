Предприятия "Холдинга Кабельный Альянс" обновили официальные сайты

Предприятия ХКА (АО «Электрокабель» Кольчугинский завод», АО «Сибкабель», АО «Уралкабель» и АО «НИКИ г.Томск») запустили новые официальные сайты. Современные интернет-площадки имеют единую структуру и стиль оформления. Кроме того, они перекликаются с главным сайтом ООО «ХКА».

«Мы фактически получили единое кольцо сайтов ХКА. Визуально и функционально сайты заводов «подчиняются» сайту управляющей компании. Это позволяет позиционировать ХКА и предприятия как единое целое. При этом адреса сайтов предприятий остались прежними, поэтому партнеры легко могут их найти. Также существует переход на сайты заводов и НИКИ с главной интернет-площадки», - пояснил начальник отдела маркетинга ХКА Георгий Ершов.

На обновленных сайтах, оформленных в корпоративных цветах, содержится информация о конкретном предприятии, его развитии, производственных площадках, руководстве. Кроме этого, там публикуются производственные и социальные новости, вакансии, контактная информация. При переходе на вкладки продукция и партнерам пользователь автоматически попадет на сайт ХКА. Там же можно будет подобрать кабель по маркоразмеру, назначению, основным характеристикам, способу прокладки и, зарегистрировавшись, самостоятельно оформить заявку. При этом клиент будет видеть, есть ли продукция на складе, входит ли она в список распродажи, и принимать окончательное решение с учетом дополнительных возможностей.