 
Инновации (разработки)

"Росэлектроника" начинает производство морозостойких сигнализаторов напряжения

Росэлектроника начинает производство морозостойких сигнализаторов напряжения

18 ноября 2019, 10:40
Рубрика: Инновации
Метки: РОСЭЛЕКТРОНИКА, РОСТЕХ
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

123 просмотра

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех начинает производство морозостойких индивидуальных сигнализаторов напряжения для защиты ремонтно-технического персонала, работающего на электроустановках и высоковольтных воздушных линиях электропередачи при температуре до -50 градусов.

Устройства позволяют на расстоянии не менее 8 метров от воздушной линии электропередачи с напряжением 6-35 кВ и частотой 50 Гц определять наличие опасности поражения электрическим током и предупреждать рабочего с помощью звукового сигнала. Прибор крепится на каску и имеет встроенную систему самоконтроля исправности.

Производством индивидуальных морозостойких сигнализаторов займется конструкторское бюро «Луч» концерна «Вега» холдинга «Росэлектроника».

Конкурентным преимуществом оборудования КБ «Луч» является возможность функционирования в двухканальном режиме: при штатно работающей электрической сети и в условиях частичного или полного замыкания одной из фаз воздушной линии электропередачи на землю.

Сигнализатор также может использоваться для проверки бесконтактным способом наличия заземления на работающем электрооборудовании и для определения местоположения скрытой электропроводки.

«Производство оборудования для обеспечения безопасности персонала при обслуживании и ремонте электросетей является одним из успешных примеров диверсификации продукции предприятия. Мы уже произвели и поставили заказчикам 15 тысяч сигнализаторов. Сегодня мы видим необходимость в расширении технических характеристик изделий и планируем понизить возможную минимальную температуру их применения до -50 °С, что позволит использовать оборудование в регионах с суровыми климатическими условиями», – отметил генеральный директор КБ «Луч» Михаил Шебакпольский.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: Ростех

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инновации
Кабель категории 6A самого малого диаметра для
Современное оборудование для очистки и нанесения покрытий на проволоку из различных металлов
Расширение линейки кабельного оборудования компании BWE
Композиты Ростеха защитят телескоп
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно