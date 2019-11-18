"Росэлектроника" начинает производство морозостойких сигнализаторов напряжения

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех начинает производство морозостойких индивидуальных сигнализаторов напряжения для защиты ремонтно-технического персонала, работающего на электроустановках и высоковольтных воздушных линиях электропередачи при температуре до -50 градусов.

Устройства позволяют на расстоянии не менее 8 метров от воздушной линии электропередачи с напряжением 6-35 кВ и частотой 50 Гц определять наличие опасности поражения электрическим током и предупреждать рабочего с помощью звукового сигнала. Прибор крепится на каску и имеет встроенную систему самоконтроля исправности.

Производством индивидуальных морозостойких сигнализаторов займется конструкторское бюро «Луч» концерна «Вега» холдинга «Росэлектроника».

Конкурентным преимуществом оборудования КБ «Луч» является возможность функционирования в двухканальном режиме: при штатно работающей электрической сети и в условиях частичного или полного замыкания одной из фаз воздушной линии электропередачи на землю.

Сигнализатор также может использоваться для проверки бесконтактным способом наличия заземления на работающем электрооборудовании и для определения местоположения скрытой электропроводки.