Россети Сибирь: готовность к зиме – 100%

Минэнерго РФ подтвердило готовность компании «Россети Сибирь» к периоду низких температур 2019/2020 годов. Паспорт готовности, как подтверждение успешного завершения всеми филиалами необходимых мероприятий и соблюдения всех требований, подписал временно исполняющий обязанности министра энергетики РФ Анатолий Яновский.

Начиная с 2018 года готовность к работе в осенне-зимнем периоде предприятий ТЭК оценивается по новой методике. Ключевым параметром для электросетевого комплекса является расчетный индекс фактического состояния оборудования.

Генеральный директор Россети Сибирь Павел Акилин, комментируя получение паспорта готовности, подчеркнул, что специалисты всех филиалов Россети Сибирь в полном объеме и в строгом соответствии с установленными сроками выполнили все запланированные мероприятия по подготовке к работе в период холодов.

В компании отремонтировали порядка 28 тыс. км линий различного класса напряжения, оборудование 1 705 подстанций 35-110 кВ и 3 768 трансформаторных подстанций напряжением 0,4-10 кВ. От деревьев и кустарниковой растительности расчищено 8,2 тыс. га просек воздушных линий электропередачи. На техническое обслуживание и ремонт электросетевой инфраструктуры Россети Сибирь направила 7,1 млрд рублей.

На 100% укомплектован аварийный запас оборудования. К работе в условиях холодов подготовлены автотранспорт и спецтехника, в том числе резервные источники электроснабжения.

Персонал компании прошел все необходимые тренировки, в ходе которых отрабатывались навыки ликвидации технологических нарушений и взаимодействия с другими оперативными службами.

На случай возникновения любых нештатных ситуаций к работе готовы 898 оперативно-выездных и ремонтно-эксплуатационных бригад в составе 4 701 человек и 1812 единиц высокопроходимой и специальной техники. В компании сформированы 76 мобильных аварийно-восстановительных бригад, которые, в случае необходимости, готовы оперативно выдвинуться на аварийно-восстановительные работы в соседние регионы, а с ними 661 человек и 449 единиц техники.

Все филиалы компании заключили соглашения о взаимодействии по предотвращению и ликвидации последствий аварий с местными администрациями и подразделениями МЧС России, авиапредприятиями, территориальными сетевыми и подрядными организациями.

Электросетевой комплекс компании готов к работе в условиях сибирских морозов, а энергетики – к обеспечению надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей.

Адреса клиентских центров Россети Сибирь размещены на официальном сайте https://www.rosseti-sib.ru в разделе «Центры обслуживания потребителей». В круглосуточном режиме в Россети Сибирь работает единый контакт-центр. По бесплатному телефону 8−800−1000−380 можно узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения или сообщить о случаях технологических нарушений на энергообъектах.