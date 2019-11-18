Россети Центр и Приволжье: в приоритете энергокомпании - сокращение операционных издержек и курс на снижение потерь

В «Россети Центр и Приволжье» оценили эффективность мероприятий по сокращению операционных издержек по итогам 9 месяцев текущего года и подвели итоги работы в направлении снижения потерь электроэнергии.

Энергетики придают серьезное значение оптимизации собственного потребления ресурсов, требуемых для хозяйственных и производственных нужд. Благодаря реализации комплекса организационных и технических мероприятий, а также за счет применения энергоэффективных средств освещения, модернизации системы отопления и теплоизоляции производственных зданий и сооружений расход энергоресурсов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 1673 тонны условного топлива. Расход электроэнергии снижен на 3,6 млн кВт*ч, природного газа - на 294 тыс. м³, воды - на 6,9 тыс. м³.

Кроме того, планомерная работа по выявлению фактов бездоговорного и безучетного потребления электрической энергии позволила выявить нарушения со стороны неблагонадежных потребителей. В частности, в ходе совместных с правоохранительными органами рейдов, проведенных в период с января по сентябрь 2019 года, было выявлено 308 фактов незаконного потребления электрической энергии. Сумма нанесенного компании ущерба составила свыше 102 млн руб. По фактам незаконного потребления электроэнергии правоохранительными органами возбуждено 14 уголовных дел, привлечено к уголовной ответственности 5 чел. Энергокомпании возмещено свыше 86.6 млн рублей.

Технические мероприятия, ежегодно реализуемые энергокомпанией, в их числе - своевременная реконструкция и ремонт энергообъектов, установка устройств компенсации реактивной мощности на объектах компании и потребителей, замена старого энергооборудования на энергоэффективное, увеличение пропускной способности ЛЭП, оптимизация систем расчетного и технического учета электроэнергии, направлены на снижение фактических потерь при передаче электроэнергии.

Напомним, в настоящее время в «Россети Центр и Приволжье» реализуется Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности, рассчитанная на период до 2020 года. Контроль её реализации осуществляет Центральная комиссия «Россети Центр и Приволжье» по энергосбережению и снижению потерь.