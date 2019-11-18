Счетная палата запустила портал "Госрасходы"

Специальный сайт, аккумулирующий информацию по контрактам госкомпаний и госорганов - портал "Госрасходы" (spending.gov.ru) - представила в понедельник Счетная палата России.

"Хочу представить наш новый продукт - часть нашей работы, которая связана с открытостью - как работы Счетной палаты, так и сделать акцент на работу с государственными средствами и бюджетом - новый специальный проект портал-агрегатор "Госрасходы", - сказал журналистам глава СП Алексей Кудрин.

Он отметил, что "мы хотим сделать прозрачнее и понятнее всё, что затрагивает сферу государственных доходов и расходов, главная цель проекта - дать интересующимся гражданам инструмент, чтобы изучать финансы государства, доступно, более простым способом, и проследить, в конечном счете, движения средств от выделения до конечного результата".

По словам Кудрина, "это только начало большой работы, создание новых аналитических возможностей работы со средствами государственного бюджета".

Он добавил, что на портале собраны данные обо всех национальных проектах "в разрезе государственных и муниципальных контрактов и субсидий из федерального бюджета".

"Также представлены агрегированные данные по главным распорядителям бюджетных средств и получателям бюджетных средств", - уточнил глава СП.

Сейчас портал уже работает в бета-версии и там можно найти информацию о расходах по контрактам министерств, ведомств, госкомпаний.