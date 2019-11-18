В 2020 году законодательно будет определен список бюджетных объектов, при строительстве которых использование информационной модели станет обязательным

Об этом на международном форуме «Цифровая трансформация строительной отрасли для устойчивого развития» в Санкт-Петербурге сообщил глава Минстрой России Владимир Якушев.

«В настоящее время каждая компания в России самостоятельно определяет степень цифровизации, которая ей необходима при возведении коммерческих объектов капитального строительства. Но в строительстве за счет бюджетных средств ситуация другая – в действующем законодательстве не предусмотрено применение технологий информационного моделирования на стадиях проектирования, экспертизы, строительства, эксплуатации. А значит затраты на них нелегитимны, и стоимость в строительный проект по госзакупке заложить нельзя. Чтобы разрешить эту ситуацию в настоящий момент Минстрой формирует подзаконные нормативные документы и постановления правительства в развитие 151-ФЗ», - сказал Владимир Якушев.

По его словам, в 2020 году законодательно будет определен перечень объектов, при строительстве которых за бюджетные деньги, использование информационной модели станет обязательным.

«Речь идет, прежде всего, об объектах социального значения: школах, детских садах, поликлиниках, учреждениях спорта, культуры, социального обслуживания населения. Мы убеждены, что использование технологий информационного моделирования повысит качество проектных решений. Это позволит создать более комфортную городскую среду и жилье. При этом сроки ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию сократятся. Это обеспечит экономические преимущества как для застройщиков, так и для простых граждан», - сказал Владимир Якушев.

Первый основополагающий шаг для широкого внедрения цифровых технологий в строительство сделан 1 июля 2019 года. Тогда в действие вступил 151-й Федеральный закон, согласно которому впервые в Градостроительном кодексе закреплены понятия информационного моделирования и классификатора строительной информации. В настоящее время Минстроем проводится активная работа по формированию подзаконных нормативных актов Правительства России. Они будут учитывать все те механизмы, которые отражены в 151-м Федеральном законе.

Напомним, сегодня в Санкт-Петербурге проходит первый Международный форум «Цифровая трансформация строительной отрасли для устойчивого развития», который собрал представителей 20 стран и 40 регионов России для обсуждения изменений процессов в строительстве с переходом на новые технологии. Какова роль государства во внедрении ВIМ? В чем экономическая выгода применения «цифрового двойника»? Какие существуют пути развития российского софта для BIM-технологий? Эти и другие актуальные вопросы обсуждают эксперты из России, Испании, Германии, Норвегии, Франции, Великобритании, Австралии, США и представители стран СНГ. Общение с участниками форума прошло в формате паблик-ток.